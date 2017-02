Ødela staven og falt - Norge likevel til finale

Saken oppdateres.

Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo er klar for finale i lagsprinten i VM i Lahti. Det trønderske paret gikk i det første heatet for herrene, og hadde full kontroll på semifinalen, til tross for både stavbrekk og et fall.

Klæbo startet forrest i feltet, og ga aldri fra seg den plassen på første etappe. Med sin lett løpende stil i de bratteste bakkene hadde han full kontroll på feltet, og klarte faktisk å få et lite forsprang allerede etter første etappe etter en god vending i Lahti-svingen før stadion.

Heller ikke Emil Iversen hadde noen planer om å ta det rolig på sin første etappe, og beholdt ledelsen gjennom hele runden. Den beholdt Klæbo gjennom sin andre etappe.

Dramatikk på fjerde etappe

En liten antydning til dramatikk ble det på andre etappe for Emil Iversen. Først ødela han den ene staven i den første bakken og måtte bytte. Så falt han på samme sted som Martin Johnsrud Sundby gjorde i går. Han vekslet som sjettemann, men hadde god kontakt med teten da Klæbo gikk ut på sin siste etappe.

– Det er en juniorfeil. Men det kan skje i kampens hete, sier Torgeir Bjørn til NRK.

– Vi får håpe at de norske gutta er ferdig med alle uhellene for denne sprinten, sier Fredrik Aukland til NRK etter løpet.

Emil Iversen forklarte at han fikk trøbbel med trinsen på den ene staven.

– Det var ikke optimalt, men jeg fikk en ny stav. Det gikk ikke så fort at jeg ikke klarte å henge brukbart med likevel. Jeg fikk et lite kakk på trinsen, og så gikk den av. Jeg må prøve å unngå å gjøre det i finalen, sier Iversen til NRK.

Spurtet inn til seier

Klæbo tok kjapt over ledelsen, og sammen med Sverige og Italia fikk de en ledelse inn på siste etappe. Iversen ristet av seg rotet på sin andre etappe, og holdt konkurrentene bak seg. Han kom først inn på oppløpet, og gikk først i mål. Sverige fikk den andre sikre plassen, mens Italia får sjansen på tid.

Fra det andre heatet gikk Russland og Finland direkte videre. I tillegg til Italia går Canada, USA, Sveits, Tyskland og Polen til finalen på tid.

Finalene starter klokken 12.30, først skal Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla gå for kvinnelaget, og så er det Iversen og Klæbos tur rett etterpå.

Ti lag deltar i finalen, de to beste fra hvert semifinaleheat, og de seks beste tidene bak de to beste. Russland må regnes som hovedutfordrene på sprinten. På det russiske laget går Nikita Krjukov og Sergej Ustjugov. I Norges heat viste også Sverige og Italia at de kan henge med i teten når finalen begynner.

Rolige før start

Før øvelsen startet var det to rolige gutter som møtte pressen.

– Vi er godt fornøyd med at det er vi to som får gå. Vi er forberedt på at det blir en krig, sa Emil Iversen til NRK før øvelsen startet.

Sammen med Johannes Høsflot Klæbo var han ute i løypene og trente på veksling i morgentimene. Iversen er ankermann for Norge, og planen er at Klæbo skal gi han så stort forsprang som mulig.

– Avgjørelsen om hvem som skulle gå sist ble tatt på grunn av at det er mye nedover inn mot mål. Emil er noen kilo tyngre enn meg og har vist at han er kjapp på et oppløp. Det blir en brutal affære med mange gode lag. Vi er nødt til å være påskrudd hele tiden, ha gode ski og en god dag, sa Høsflot Klæbo til NRK før løpet.

Både Iversen og Klæbo går sin andre sprintstafett i karrièren.