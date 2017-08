CAS: Therese Johaug-dommen blir offentliggjort tirsdag

Flørting er en del av dagliglivet i byen som sies å være et av Europas beste reisemål

Therese Johaug har allerede måttet vente over to måneder på CAS-dommen. Nå er ventetiden snart over.

Dommen blir offentliggjort på ettermiddag tirsdag 22. august - altså om fem dager.

Det skriver CAS i en epost til Aftenposten. Eposten er undertegnet kommunikasjonssjef Katy Hogg.

– Jeg vet ikke hva dette skyldes. Vi har ikke fått noen begrunnelse for dette, sier Johaugs manager Jørn Ernst til VG

Dommen i sin helhet blir imidlertid publisert på en senere dato, avhengig av eventuelle restriksjoner rundt konfidensialitet.

Bekreftet den forrige utsettelsen mandag

Tidligere har det vært ventet at dommen ville komme fredag 18. august.

Den datoen ble fastsatt etter at CAS ba om en utsettelse, fortalte Johaugs manager Jørn Ernst mandag,

– CAS skal ha avgjørelsen klar innen fredag 18. august. I teorien kan den nå komme når som helst. Vi venter i spenning på en mail fra Lausanne. Vi håper nå på å få en endelig beskjed. Therese har levd med saken nå i snart ett år, sa Ernst til NTB.

– Kvalitetsikres

Nå har altså CAS utsatt offentliggjøringen ytterligere. Tidligere CAS-dommer Bård Racin Meltvedt sier det kan være mange grunner til utsettelsene. Han tror heller ikke utsettelsene kan tolkes eom et hint om resultatet.

– CAS er veldig tilbakeholdne med å slippe dommer før de er kvalitetsikret av alle parter. Det er antagelig behov for å sikre alt som de har gått gjennom - fra domspremissene til resultatet, sier Racin Meltvedt til Aftenposten.

Her er de tre dommerne i saken:

Jeffrey G. Benz (USA)

Markus Manninen (Finland)

Romano F. Subiotto (Storbritannia)

Kan ikke huske noe lignende

Det har nå gått to måneder siden Therese Johaugs CAS-høring - og fortsatt har ikke skistjernen fått dommen. Racin Meltvedt trekker frem språkproblemer som én tenkelig årsak.

– Det er ikke uvanlig at det tar såpass lang tid før den endelige dommen er formulert ferdig. Her er det en finne, amerikaner og en engelskmann. Poenget er at det ofte er språknyanser som må endres.

– Er det vanlig at CAS kommer med så mange utsettelser?

– Jeg kan ikke erindre at noen av panelet jeg har sittet i har bedt om utesettelse. Vi har gitt en dato, og forholdt oss til den, sier Racin Meltvedt, som likevel understreker:

– Jeg har sittet som dommer i mellom 20 og 30 saker i CAS. Det er et stort antall saker som blir behandlet der. Så jeg kan ikke si noe om hvor vanlig dette er. Det kan inntreffe ting som fører til utsettelser. Det er ikke noe dramatikk i dette. Det er selvfølgelig irriterende for Johaug-teamet og dere journalister, men sånn er livet.

Overfor NTB bekrefter Johaugs manager Jørn Ernst at også skistjernen selv får dommen tirsdag.

Johaug vil trolig få beskjeden like før den når mediene.