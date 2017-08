CAS trodde ikke på «Johaugs beste argument»: – Villedende på flere måter

Her er sjansene for at RBK-backen rekker skjebnekampen

Saken oppdateres.

Reisen har vært lang for Therese Johaug. 13. oktober 2016 satt hun der på pressekonferansen og tårevått proklamerte sin uskyld. Men tirsdag endte det likevel med 18 måneders utestengelse i idrettens høyeste instans CAS.

Da debatten raste i oktober, ble det raskt debatt rundt utøverkontraktene til Norges Skiforbund. Johaug hadde nemlig skrevet under på at hun «plikter å rette seg etter råd og veiledning» fra landslagslegene.

Dette punktet var interessant i dopingsaken, i og med at det var lege Fredrik Bendiksen som anbefalte Johaug å bruke Trofodermin-kremen.

Johaug brukte sine kontraktforpliktelser som argument under CAS-høringen. Det kommer frem i dommen som ble publisert tirsdag.

– Johaug antydet at kontrakten « ...» forpliktet henne til å «blindt følge dopingrelatert informasjon fra laglegen», står det i dommen.

Les hele dommen fra CAS her.

Her kan du lese hvordan Johaugs advokat Christian B. Hjort reagerer på dommen:

– Villedende på flere måter

Slik formulerte Johaug-teamet det i CAS-høringen:

– Johaug er pålagt av utøverkontrakten til å sjekke bruken av ethvert kosttilskudd med laglegen, og å følge råd og veiledning fra lagets lege og støtteapparat. Når Johaug er i utlandet, vil hun høre med laglegen selv om hun kun trenger vanlig smertestillende eller middel mot betennelse. Johaug har alltid vært flittig og pirkete når det kommer til antidopingregler.

CAS kaller imidlertid Johaugs argument «villedende på flere måter». De argumenterer for at Johaugs plikt til å konsultere landslagslegene ikke handlet om doping spesifikt.

– Det er absolutt ingenting i disse setningene som fritar en utøver som har signert utøverkontrakten fra å forholde seg til de personlige pliktene hennes tilknyttet doping, heter det.

I tillegg poengterer CAS at utøverkontrakten til og med minner løperne om å ikke gjøre ting som er i strid med WADAs dopingregelverk. Dermed gjør CAS det klokkeklart at utøverkontrakten ikke fungerer som en formildende omstendighet for Johaug.

Det er dette punktet i kontrakten CAS henviser til:

– Det beste argumentet

Det tok ikke lang tid etter den positive dopingprøven i oktober før utøverkontrakten ble et hett tema. «Det er det beste argumentet Johaug har», sa for eksempel idrettsadvokat Gunnar-Martin Kjenner.

NRK-ekspert trakk frem kontrakten i NRK-programmet «Debatten» rett etter at den positive dopingprøven ble kjent.

– Det innebærer altså at Therese var tvunget til å følge legens råd, sa Aukland.

Endret kontrakten

Aukland kritiserte også Norges Skiforbund for å ha en kontrakt som tilsynelatende var på kollisjonskurs med WADA-regelverket, som gjør det klinkende klart at hver enkelt utøver har ansvaret for hva de tar inn i kroppen.

I januar bestemte Skiforbundet seg for å endre det mest omstridte punktet i kontrakten. Ifølge NRK ble punktene «5.2.1 h» og «5.2.1 i» delvis omskrevet.

I den gjeldende versjonen av kontrakten poengteres det dessuten at utøveren «har det objektive ansvaret for alt som kommer i kroppen».

Endringen kom etter at både Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug hadde testet positivt for doping etter å ha fått råd fra landslagsleger.

– Utgangspunktet er at vi selvsagt ikke ønsker at slike saker skal oppstå igjen. Vi må se på alt vi har av avtaler – og hva det måtte være – for å gjøre det vi kan for at dette ikke skjer igjen, sa Anne-Lise H. Rolland advokat i Norges Skiforbund Anne-Lise H. Rolland.

Rolland har ikke besvart Aftenpostens henvendelser tirsdag.

