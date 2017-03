Da Bjørgen ikke klarte å gå fra konkurrentene, måtte hun legge en helt ny plan

Saken oppdateres.

LAHTI: Ikke én. Ikke to. Heller ikke tre. Men fire norske kvinner på topp. Resultatlisten etter kvinnenes tremil i Lahti var helnorsk.

Aller øverst: Marit Bjørgen – hun som aldri blir lei av å vinne.

– Jeg hadde en gullmedalje i hodet da jeg kom hit. Men fire stykker er over all forventning. Det er mye som skal klaffe i et mesterskap, sa Bjørgen da arbeidsdagen på skistadion var over og hun kunne rette blikket mot sin fjerde gullseremoni i Lahti sentrum.

Dramatisk tremil

36-åringen hadde gjort unna tre mil på ski i et forrykende tempo. Det var endel av dem som kom til stadion på formiddagen som fryktet at Bjørgen og et par andre løpere ville stikke og avgjøre VM-løpet tidlig.

Slik ble det ikke. Tremila ble dramatisk, med både fall, stavbrekk og en intens avslutning.

Selv skjønte Bjørgen tidlig at planen om å gå fra neppe ville lykkes.

Det skarpe føret gjorde at det ble lettere å henge på. Da Bjørgen la seg bak, merket hun at det ikke kostet noe å ligge i rygg.

– Det var vanskelig å gjøre noe. Jeg skjønte at det måtte skje mot slutten.

Bjørgen forsøkte å gå jevnt. Hun ville ligge i front. Uten å bruke for mye krefter. Det handler om å unngå uhell. Om å holde seg på skiene.

– Det var ruglete og vanskelig føre. Jeg måtte unngå å gå på trynet. Jeg hadde tanker om Lahti-svingen, at jeg skulle gjøre det der. Jeg planla at jeg skulle bremse ned og skyte fart ut igjen av svingen. Det gjorde jeg, og da hadde jeg fått de meterne jeg trengte på Heidi (Weng). Det var det jeg hadde sett for meg i hodet at jeg skulle gjøre.

– Dette var noe du planla underveis?

– Ja, det var det.

– Var det noe du tenkte på også før løpet?

– På ei tremil rekker en å tenke mye underveis. Jeg tenkte mye på hvor jeg eventuelt skulle avgjøre det.

Stavdrama kunne ødelagt

Bjørgen avgjorde i svingen inn mot stadion. Hun hadde fått den nødvendige luken ned til Heidi Weng.

Det var aldri noen tvil om at 36-åringen skulle vinne kvinnenes fellesstart over 30 kilometer fristil.

Bjørgen jublet like mye for VM-gull nummer 18 som for det første hun vant på sprinten i Val di Fiemme i 2003. Bak henne kom det norske løpere på rekke og rad. Heidi Weng vant sølvduellen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Etter dem kom Ragnhild Haga, minst like glad som vinneren. For reserven var det en bonus å få starte VM-rennet.

Men utfallet kunne blitt annerledes. Bjørgens vei til VM-gull var dramatisk. Trønderen har aldri brukket en stav i konkurranse tidligere.

Da det gjensto drøyt fem kilometer, før løperne kom inn til stadion for nest siste gang, kom den ene av Charlotte Kallas ski borti Bjørgens stav. Den ble delt i to.

– Beholdt roen

Ved en tilfeldighet var sprinttrener Arild Monsen på rett sted til rett tidspunkt. Monsen hadde stått på sin post under ett minutt da han fikk en illevarslende melding på radiosambandet:

– Marit Bjørgen har brukket en stav!

Monsen ilte til og ga henne en reservestav. Men den var for lang. Inne på stadion sto landslagstrener Roar Hjelmeset med Bjørgens originale reservestav.

– Byttet skjedde i stor fart. Men jeg beholdt roen. Det er jo en risiko når vi er i en så stor gruppe, fortalte Bjørgen.

– Jeg fikk kontakt med henne inne ved runding. Jeg vil si at det var en nesten perfekt stavoverlevering der. Jeg var i hvert fall fornøyd med den, lo Hjelmeset.

Han er inne i sitt første år som landslagstrener. Mesterskapet kunne ikke endt bedre. Seks gull av seks mulige til Norge. Det er VM-historie.

Over til Pyeongchang

Bjørgen er en svært viktig del av VM-historien. Men en av hennes viktigste egenskaper er å se fremover, ikke tilbake, og OL i Pyeongchang om 341 dager er det neste for henne nå.

– Du reiser fra Lahti med fire gull. Om et snaut år er det OL. Kommer du til å gjøre noe annerledes?

– Det blir nok mye av det samme. Jeg har trent mindre i år. Så får vi se hvordan ting blir. Men det blir nok mye av det samme.

– Er det noe du kan bli bedre på fysisk, teknisk, mentalt?

– Teknisk mener jeg det er en del å gå på. Jeg kunne jobbet mye mer med det i år. Men jeg har kanskje ikke hatt tid, eller folk rundt meg, hele tiden. For jeg har jo trent mye alene.

– Når starter du å planlegge OL?

– Jeg må sikkert begynne med det i april.

Først skal hun gjøre unna sesongen. Så er det ferie. Da akter hun ikke å reise noe sted. Hun har bodd nok på hotell.

– Vi kommer til å bli i Oslo og Trøndelag.

Sa Bjørgen. Og gjorde seg klar til å hente mesterskapsmedalje nummer 36 i VM- og OL-sammenheng.