Da den finske skitoppen hørte om Johaugs lønn, kunne han ikke tro det

Saken oppdateres.

10. februar ble Therese Johaug straffet med en 13 måneder lang utestengelse for brudd på dopingbestemmelsene.

Dopingdommen får imidlertid ikke konsekvenser for pengestøtten Johaug mottar fra Norges Skiforbund. Det meldte VG fredag.

Direktør i det finske skiforbundet Mika Kulmala reagerte med vantro da han fikk høre om pengestøtten.

– Jeg har ikke kjennskap til de norske utøvernes kontrakter, men det høres ubegripelig ut at dette kan skje, sier Kulmala til avisen Ilta-Sanomat .

Annen praksis i Finland

Ifølge skiforbundet er beslutningen om Johaugs lønn støttet av Norges Idrettsforbunds lov. Der heter det nemlig at man ikke skal frata økonomisk skyld dersom utøveren ikke har utvist skyld.

I dommen som ble offentliggjort 10. februar, ble det konkludert med nettopp dette, at Therese Johaug ikke kunne klandres for å ha fått i seg det forbudte stoffet clostebol.

Derfor vil altså utbetalingene fra Norges Skiforbund fortsette å dukke opp på kontoen til Johaug – også mens hun er utestengt. Det ville ikke skjedd med en finsk utøver, ifølge Mika Kulmala.

– Det handler om utøveravtalen mellom utøveren og Norges Skiforbund. Dette står ikke i våre avtaler, sier Kulmala.

I henhold til lover og regler

Administrasjons- og markedssjef i Norges Skiforbund Espen Bjervig reagerer slik på Kulmalas utspill:

– Jeg har ikke behov for å svare på hans uttalelse. Vi har respekt for at andre har sine meninger, sier Bjervig til Aftenposten.

Han fortsetter med å påpeke at skiforbundet har god ryggdekning for sin vurdering av saken.

– Det står i både NIFs lov og kodeksen til WADA (det internasjonale antidopingbyrået) at når en utøver har utøvd ingen eller ubetydelig skyld, som var tilfelle i Thereres sak, kan man fortsette å gi motta økonomisk støtte. Dette er i henhold til lover og regler.

Bjervig ønsker ikke å gå ut med hvor mye Therese Johaug får utbetalt i året. VG mener imidlertid å vite at avtalen Johaug skrev under på i 2014 var verdt én million kroner i året.

Therese Johaug er utestengt frem til 18. november 2017. Straffen kan reduseres eller økes dersom én av de involverte partene anker til idrettens voldgiftsrett (CAS).

I podcasten Aftenpodden Sport kan du høre hvordan komiker Nils-Ingar Aadne har det som profesjonell langrennsløper. Han forteller om opp- og nedturene her: