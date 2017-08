Da hun fikk en ny norsk lagvenninne, fikk Justyna Kowalczyk nok: – Det råder en nasjonalistisk stemning

Saken oppdateres.

I 2015 signerte den polske skistjernen Justyna Kowalczyk for det norske langløpslaget Team Santander. Nå er imidlertid samarbeidet over. Det forteller Kowalczyk i et intervju med nettstedet sport.pl.

– Atmosfæren i Team Santander er blitt for norsk med en nasjonalistisk stemning. Jeg har ikke fornyet kontrakten for neste sesong, og kommer ikke til å gjøre det, sier Kowalczyk i intervjuet, ifølge NRK.

– Nasjonalistisk stemning

Tidligere har svenske Johan Olsson og østerrikske Kateřina Smutná vært en del av laget. Olsson har imidlertid lagt opp, mens Smutná er skiftet ut med norske Kari Vikhagen Gjeitnes. Det er denne utviklingen Kowalczyk er misfornøyd med.

– Hun (Smutná, journ.anm.) har jo vunnet mye for laget og sørget for mange topplasseringer, men fikk en veldig rar takk og avskjed. I laget er heller ikke svenske Johan Olsson, og teamet ble helt norsk, så det ser klart ut for meg at det nå råder en nasjonalistisk stemning, sier Kowalczyk.

Da Aftenposten tok kontakt med Kari Vikhagen Gjeitnes, var hun ikke kjent med Kowalczyks synspunkter.

– Det kjenner jeg ikke til, og det har jeg heller ingen formening om, sier Vikhagen Gjeitnes.

Ønsker Kowalczyk lykke til

Overfor NRK forteller Team Santander-sjef Jørgen Aukland at laget ønsket å satse på en norsk løper. Han trekker frem Kowalczyks OL-satsing som en medvirkende årsak til at polakken ikke blir med videre.

– Vi har hatt to fine år sammen, men når Anders og jeg overtok laget nå hadde vi lyst til å satse på en norsk dame som satset 100 prosent på langløp. Kari Vikhagen Gjeitnes har potensial og lyst til å gi alt for langløp, og vi håper hun kan ta opp kampen mot utlendingene. Justyna har OL som sitt hovedmål og vi ønsker henne lykke til der.

Team Santander ble stiftet av Anders og Jørgen Aukland i 2007.

Siden har det vært blant de dominerende lagene i langløpssirkuset. Da Kowalczyk vant Birkebeinerrennet tidligere i år, representerte hun Team Santander.