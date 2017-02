Da langrennsjentene kritiserte forbundet, skjedde det noe med kvinnesatsingen

Saken oppdateres.

LYGNA: Mari Eide, Marthe Kristoffersen og Kari Vikhagen Gjeitnes kom med kritikk av Norges Skiforbund i fjor.

Trioen reagerte sterkt på at elitelandslaget på kvinnesiden var redusert fra ti til åtte utøvere, mens til sammenligning 14 menn var innenfor systemet.

De tre reagerte også på at Norge ved flere anledninger ikke fylte opp kvoten på kvinnesiden i verdenscuprenn.

Må ha påfyll under de beste

De følte at det ikke var noen vits i å satse hvis man hørte til sjiktet bak Marit Bjørgen & co. Samtidig mente de at Norge er avhengig av at det ikke bare er noen få enere i toppen, men at det må være påfyll bakfra.

Under NM-stafetten på Lygna søndag, var det nettopp VM-reserve Kristoffersen som var på vinnerlaget til Varden, sammen med VM-uttatte Kathrine Harsem og Anniken Jørgensen.

Og på en oppmuntrende bronseplass sto Øystre Slidre, der VM-uttatte Mari Eide, lillesøster Hilde og Maren Wangenstein var med.

Lillehammer splittet de to lagene.

Fikk være med til Sør Korea

Kari Vikhagen Gjeitnes ble for øvrig tatt ut til prøve-OL i Pyeongchang, som har pågått samtidig med mesterskapet på Lygna.

Gjeitnes, som da kritikken kom, hadde hatt en sesong på elitelandslaget, men var kastet ut, fortalte at hun hadde sagt klart fra hva hun mente under evalueringen. Den gangen var Egil Kristiansen landslagstrener.

Fikk gehør hos NSF

Mari Eide er glad for at hun valgte å si fra, og det viktigste av alt, hun føler at NSF har lyttet og foretatt seg noe.

På NM-arenaen strålte hun. 3.-plassen etter klubbens tre femteplasser i stafett var stort. Og selv om 27-åringen ikke følte seg helt i hundre under NM, gleder hun seg til oppladningen med de andre som skal til VM i Lahti.

Hun er formelt ikke på elitelandslaget.

Mari Eide sa ja til en plass i Team Telemark, har trent hardt og hatt en knallsesong.

– Den kritikken vi kom med av forbundet har hjulpet. Jeg føler virkelig at de satser på kvinnene nå. All ros til NSF, sier Eide.

Fikk tillit av forbundet

Hun er samboer med VM-uttatte Anders Gløersen, og veldig glad for at hun ikke ga opp sin egen skikarrière.

– Jeg føler at forbundet har gitt meg tillit og fått troen på meg. Jeg har merket endringer hos ledelsen i skiforbundet etter kritikken, sier Eide, og fortsetter:

– De har gjort det lille ekstra for å fylle opp kvoter. Selv etter Tour de ski, da mange var hjemme, fylte de kvotene. Jeg tror forbundet fikk seg en tankevekker og ble litt mer bevisst på dette.

Trenerne er tettere på

Mari Eide mener at den nye hovedtreneren Roar Hjelmeset og assistenten Sjur Ole Svarstad har bidratt til at flere av de nest beste ønsker å satse.

– De to har tatt mye mer kontakt med oss utenfor landslaget, og følger oss tett opp.

Resultater gir muligheter

Marthe Kristoffersen er også veldig fornøyd med at hun valgte å satse videre.

Løperen fra Meråker har slitt med mye sykdom og skader, men som hun sier:

– Jeg er som ei badeand. Når man prøver å trykke meg ned i vannet, spretter jeg opp igjen.

Hun ser ingen grunn til å gi seg nå, selv om hun var motløs i fjor.

– Jeg er ikke på noe lag, så jeg har ikke tenkt så mye over om noen forbedringer siden i fjor. For meg er det viktigst å gjøre jobben. Hvis man går fort, får man som fortjent. Da er det mange muligheter, sier utøveren som ble stafettmester.

Glad for rosen

Sportssjef Vidar Løfshus liker det han hører, men har synes at kvinnene selv skal ha honnøren.

– De har jobbet beinhardt for å kvalifisere seg. Dessuten vi jeg gi ros til trenerne Hjelmeset og Svarstad, som er veldig flinke til å følge opp «de nest beste». Dette er litt personavhengig, sier han på telefon fra Pyeongchang.

– Det er viktig at kvinnene føler seg sett og blir fulgt opp.

Alle er mer bevisste

Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen i NSF, sier dette:

– Det har vært en bevisstgjøring rundt dette temaet, og det er vi fornøyd med. Vi ønsker at alle som satser og blir gode skal ha et tilbud. Det har vi gjennom Veidekke-lagene, men det er mange flinke klubber og kretser som også tar kvinnene på alvor.

Både Løfshus og Skogstad ser at det blomstrer på kvinnesiden i norsk langrenn. I stafetten var det 79 lag bare på kvinnesiden. Det er ny rekord.