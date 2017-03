Da treneren så Uhrenholdt Jacobsen på pressekonferansen, innså han hva hun hadde vært gjennom

Saken oppdateres.

Se en beveget Uhrenholdt Jacobsen i TV-intervju i videovinduet over.

Marit Bjørgen ble VM-dronning i Lahti - men mesterskapet har også vært en opptur for Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Heming-løperen gikk inn til bronse lørdag. Det var langt fra noen parademarsj.

Sekunder etter start falt nemlig Uhrenholdt Jacobsen. Med tre snaue mil igjen av VM-rennet, lå hun desidert sist i feltet. Men Uhrenholdt Jacobsen nektet å gi seg.

Hun var i intense smerter etter fallet, noe hun fortalte til NRK etter løpet, men hun kom seg likevel opp i tet igjen. I avslutningen var bare Marit Bjørgen og Heidi Weng sterkere.

Etter målgang gråt 30-åringen av glede. Hun tørket øynene med hanskene sine.

– Jeg skjønner ikke at det er mulig, så en gråtkvalt Uhrenholdt Jacobsen til NRK.

– Det går ganske bra

Fallet førte til at Uhrenholdt Jacobsen gikk med smerter hele rennet.

Landslagstrener Roar Hjelmeset er imponert over eleven. Uhrenholdt Jacobsen gikk så bra, at hun skjulte de store smertene. Det var først da Uhrenholdt Jacobsen haltet ned fra podiet etter pressekonferansen, at Hjelmeset innså omfanget av smertene.

– Det er veldig imponerende. Jeg trodde ikke hun hadde så vondt da hun gikk. Når jeg ser på henne nå, har hun definitivt vondt, sier Hjelmeset.

Selv avdramatiserer imidlertid Uhrenholdt Jacobsen skaden.

– Egentlig går det ganske bra. Når jeg er i ro, går det veldig fint. Det er ikke en skade som kommer til å forfølge meg. Jeg har bare slått meg. Det bør de fleste tåle, sier bronsevinneren.

– Det er bra det er siste dag?

– Det er veldig bra det er siste dag, faktisk - hvis ikke hadde det blitt litt vanskelig med resten av mesterskapet.

– Formen min er galskap

På pressekonferansen satt Uhrenholdt Jacobsen med blanke øyne.

Bragden satte fortsatt sitt preg - emosjonelt og fysisk. På engelsk forteller Uhrenholdt Jacobsen om reisen frem mot bronsemedaljen.

– Det var en smertefull tremil. Det var vanskelig å komme tilbake, men formen min er galskap. Jeg klarte å manøvrere gjennom alle. Det var mye stress å komme tilbake. Jeg føler meg heldig som er her, sier Uhrenholdt Jacobsen fra podiet.

Etter bronsen på 10-kilometeren sa Uhrenholdt Jacobsen at det var en av hennes største prestasjoner. På pressekonferansen etter tremila fikk 30-åringen spørsmål om tremilsrennet var enda større.

– Det er vanskelig å måle. Mentalt var prestasjonen noe av de største jeg har gjort. Jeg er veldig stolt av måten jeg taklet rennet, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Heming-løperen kan nå reise hjem fra Lahti med to bronse og ett gull i bagasjen.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: