Mann dømt til over åtte års fengsel for overgrep mot over 70 barn

NSM tror løsepengevirus har vært en vekker for mange

Datoen for Johaug-høringen er klar

Therese Johaug skal møte i Idrettens voldgiftsrett den 6. juni.

Det bekrefter hennes advokat, Christian Hjort til Aftenposten.

– Vi er glade for at vi får saken dit så tidlig. Vi har ønsket å få en forhandling i CAS så tidlig som mulig. Vi håpet å få den før sommeren, og det får vi nå, sier Hjort til Aftenposten.

– Deilig å få det bekreftet

Teamet har jobbet over tid med forberedelsene til saken. Målet har hele tiden vært å få en høring så tidlig som mulig.

– Vi har forberedt saken med det målet. Vi er i rute, sier Hjort.

Jørn Ernst er manageren til Johaug. Han er også glad for at de har fått en endelig dato.

– Det var veldig greit å få det bekreftet. Det er dette vi har håpet på, sier Ernst.

– Hva gjør dette med forberedelsene til Johaug?

– Vi har forberedt oss mot at det skulle bli da, og har egentig bare fulgt den planen vi hadde, sier Ernst, og legger til at de har fått indikasjoner underveis om dato for høringen.

– Så fikk vi det endelig bekreftet i dag.

Kan få dommen før sommeren

Datoen er gode nyheter for teamet rundt Johaug. At saken skal opp i CAS allerede den 6. juni betyr at Johaug kan forvente å ha en endelig dom klar før sommeren.

– Det går relativt raskt å få en dom. Forhåpentligvis får vi den i løpet av noen uker, men det kan samtidig forstyrres av andre gjøremål, ferier eller lignende, sa Hjort til Aftenposten for noen dager siden .

– Men dommen kan være klar innen august?

– Ja, det har vi all grunn til å forvente. Det er naturligvis viktig å få et svar så raskt som mulig, sier han.

Trener mot OL

Therese Johaug ble opprinnelig utestengt i 13 måneder etter å ha smurt en sårsalve på leppene.

Med 13 måneders utestengelse vil Johaug rekke OL i Pyeongchang med god margin, men det internasjonale skiforbundet (FIS) anket dommen til idrettens voldgiftsrett.

Teamet rundt Johaug har lagt opp treningsplanen ut fra at hun rekker OL. En endelig avgjørelse så tidlig som mulig vil dermed være gode nyheter for langrensesset.

