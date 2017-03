De skal gå ei brutal femmil. Begge vet at de må grave dypt i kjelleren for å vinne

Saken oppdateres.

Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug ble nummer én og to på femmila i Holmenkollen i fjor.

Sportssjef Vidar Løfshus mener at begge er gode nok til å vinne løpet, som har en slik lang historie i Kollen, og som samler så stor interesse.

– Favoritt? Nei, jeg har ikke vunnet et løp på lang tid, sier Johnsrud Sundby avvæpnende. Inntil fredag formiddag hadde han kun gjennomført en treningsøkt siden Lahti. Derfra kom han hjem med tre medaljer, inkludert gull i stafett.

– Han vil bare kvitte seg med favorittstemplet, ler Løfshus, mens trønderen Dyrhaug samtykker. Han tror også at Sundby ønsker at andre skal ha det presset.

Den ene fikk være i ro

Interessen rundt de to løperne er litt forskjellig.

Sundby, som leder verdenscupen og kan avgjøre det hele i Kollen før avreise til Canada mandag, hadde en uformell pressekonferanse utendørs fredag.

Flere medier kom til smøretraileren i Kollen, der Sundby noe forsinket ankom stedet.

I bakgrunnen, på den minste av to norske trailere, var det fortsatt bilde av Therese Johaug. Hun er fjernet fra veggen på den største traileren.

Langrennsløperen fra Røa fikk da også mange spørsmål om Johaug, som går i det uvisse. Hun må møte i Idrettens voldgiftsdomstol (CAS) i Lausanne. FIS har anket dommen.

Sundby har vært gjennom alt det der og sier det var en fryktelig opplevelse. Han følte seg ille berørt, nesten som en drapsmann. Han misunner ikke det som venter Johaug.

Målet er å vinne

Noen timer senere møter vi Niklas Dyrhaug på Holmenkollen Park hotell. Han har ingen pressekonferanse, men stiller opp til intervju på forespørsel.

Han misunner ikke lagkameraten, som må svare på alle mulige spørsmål.

Mens Sundby sier at han er usikker på formen etter Lahti, ikke har villet stresse kroppen unødvendig, og ikke vet om kroppen har klart å jobbe seg inn mentalt og fysisk, sier Dyrhaug at han er i form.

– Jeg tenker at jeg har en god mulighet på denne femmila. Jeg går for seier, så ærlig må jeg være. Og så utdyper han:

– Ved siden av Martin holder jeg Iivo Niskanen som en løper som kan gjøre det bra her, men jeg skal gjøre livet surt for dem begge.

– Hva er forskjellen på deg og Martin Johnsrud Sundby i et slikt løp?

– I fjor var det 17 sekunder mellom oss. Vi er begge gode femmilsløpere. Så er det nå engang slik at de som har mest krutt igjen på slutten, tar hjem seieren.

Så gjelder det å ha den beste planen.

– Men er det ikke slik at mye også sitter i hodet?

– Jo. Fem mil er en så lang og tøff påkjenning at man blir ekstremt ladet og ekstremt motivert for å grave dypt og gå ned i kjelleren. Jeg tror det blir et spennende løp.

– Etter en nedtur i starten, ble det jo bra til slutt for deg i VM?

– Ja, Jeg utnyttet muligheten mine bra. Det ble to løp og to medaljer. Det er jeg veldig godt fornøyd med. Jeg føler at jeg grep de sjansene jeg fikk, sier Dyrhaug.

Må ha spurtegenskaper etter fem mil

Han innser det samme som Johnsrud Sundby, at et løp over fem mil i dag, krever noe mer enn for noen år siden. Tidligere var det ikke så ofte man snakket om spurtegenskaper. I dette klassiske løpet med fellesstart søndag, kan det fort være slik at er med helt inn.

– Jeg ser for meg ulike scenarioer. De planene tenker jeg ut nå, og så må jeg prøve å bruke styrkene til min fordel. Uansett gleder jeg meg til å gå femmila i Kollen, og jeg hører rykter om rekordsalg av billetter.

Landslaget har fokus på det å bli bedre i spurten.

Sportssjef Vidar Løfshus opplyser at det har vært fagmøte på Holmenkollen, der mange av disse tingene ble diskutert torsdag. Ikke minst å forbedre avslutningen.

– Det gjelder også Martin, som virkelig har gjort en jobb der. Løypa i OL er også med fellesstart og i klassisk under OL i Pyeongchang neste år, som her i Kollen. Men den blir regnet for litt lettere.

Johnsrud Sundby ser så absolutt mulighetene for å bli bedre.

Han har fortsatt sine mange styrker som utøver, og skal bruke dem for alt de er verdt i Kollen:

– Hvis været holder seg får vi reale forhold. Så lenge det ikke blir snø, håper jeg på en tøff femmil, sier 32-åringen, før han legger til:

– Jeg drømmer om at det blir brutalt å være med.