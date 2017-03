Kroghs lure knep hylles: – Han gjorde noe som 99 av 100 ikke ville gjort

Saken oppdateres.

LAHTI: – Nord-Norge har et utrolig fint forbilde her. Det er en mann å se opp til og bruke for å vise at det er mulig, sier Adresseavisens kommentator, Kjetil Kroksæter, til iTromsø

Finn Hågen Krogh tok sitt andre VM-gull da han holdt unna for Sergej Ustjugov på stafetten. Det første gullet ble tatt sammen med Petter Northug på sprintstafetten for to år siden. På tremila tok finnmarkingen sin første individuelle VM-medalje da han vant spurten om bronsen.

Dette er en sport som stort sett domineres av trøndere og noen østlendinger, men nå har Nord-Norge endelig en mann som for alvor kan ta opp arven etter Vegard Ulvang – mannen som har tre OL-gull og to VM-gull.

– Jeg tror dette betyr mye for nordnorsk langrenn, sier Finn Hågen selv til iTromsø om sin prestasjon.

Northug-melding

Mange tvilte på om dette kom til å gå da den russiske bjørnen spiste seg inn på Krogh og på et stadie bare var fem-seks sekunder bak.

Men Finn Hågen holdt hodet kaldt, gikk fra russeren igjen og på oppløpet kunne han ta av festehempene på stavene og brøle for norsk stafettseier – full av adrenalin. Så kom det noen gloser til Petter Northug:

– Petter Northug, can you hear me?

Noen minutter etterpå forklarer Finn Hågen hvorfor han sa det:

– Hehe, det er viktig å gi ham litt treningsmotivasjon. Han kommer nok sterkt tilbake til OL-sesongen. Vi klarte heldigvis å ta gullet uten ham her. Det var en ære å gå i hans sko i dag.

– Han er så kald

Martin Johnsrud Sundby er mektig imponert.

– I dag gjorde Finn et tidlig valg – som 99 av 100 ikke hadde gjort, mener Sundby.

Og forklarer:

– De aller fleste hadde åpnet relativt tøft, men kontrollert, slik at Sergej måtte bruke mye krefter på å gå ham inn – og dermed selv ha litt mer krefter til å spurte med. Det velger ikke Finn. Han prøver å holde luka, selv om han bare har 17 sekunder. Det er en greie jeg tror ingen andre hadde valgt.

Etappen utviklet seg til et utrolig spenningsdrama. Den russiske bjørnen tok innpå, men så økte Finn ledelsen igjen, så tok russeren innpå igjen.

Og slik fortsatte det.

– Det skiftet så fort. Det var helt umulig å skjønne hva som foregikk, sier Sundby.

– Det krever så sykt mye av Finn, for han vet hvem som kommer bakfra. Sergej er i storform. I 10 kilometer må han grave dypere enn han noen gang har gjort før.

Og er klar på at vi her har å gjøre med en unik vinnerskalle.

– Han er så kald i hodet sitt, altså. Vi vet ikke hva som faktisk foregår inni skallen på fyren, men fra utsiden virker ham som alle andre finnmarkinger skryter på seg å være. Jeg er søkkimponert, sier Sundby.

– Martin ga meg ikke så mye valg. Når det er så mye som 17 sekunder, må man utnytte det. Hadde det vært ti sekunder eller mindre, hadde jeg nok latt han ta meg igjen i bakken, sier Krogh.

– Ingen digg følelse

Mannen fra Tverrelvdalen IL selv sier han var helt i kjelleren, at det var en tung dag på jobben, men at han har et ekstra gir når det er stafett.

– Hver gang jeg så bak, så det faktisk ut som han var kun tre sekunder etter. Det var ingen digg følelse. Det var en god fight, sier finnmarkingen.

Kjetil Kroksæter var faktisk «hele tiden» i tvil om Finn Hågen kom til å klare det.

– Det er helt vanvittig imponerende at han klarer å holde hodet kaldt. Det må være den verste opplevelsen man kan ha å bli jaget av en svær, spurtsterk russer. Han klarer å holde på de få sekundene han har – utrolig imponerende, sier Adresseavisen-kommentatoren.

Finn-Hågen Krogh roser jobben som Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og Martin Johnsrud Sundby gjorde på de tre første etappene.

– Dette har vært en morsom dag, bortsett fra da jeg gikk. Når vi tar gull begynner jeg også å smile, sier han.

