For to dager siden hadde han så vondt at han ikke kunne på ski. I dag vant nordmannen Vasaloppet.

Saken oppdateres.

– Det er helt utrolig, et mirakel, forteller John Kristian Dahl til NRK .

Han gikk med ryggsmerter og virket frakjørt, men spurtet likevel inn til sin tredje seier i Vasaloppet. For to dager siden var seierherren usikker på om han kunne gå det tradisjonsrike rennet.

– For to dager siden klarte jeg ikke å gå på ski, og så tenkte jeg okei, jeg prøver å starte, det gikk seg til etter hvert med ryggen., men jeg var helt slutt i armene. Jeg var helt utmatta på start, det er et mirakel.

Saken oppdateres.