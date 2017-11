Den russiske gullvinneren utestengt fra OL på livstid: - Jeg ønsker ikke å be om unnskyldning

Dette tenker Nils Arne Eggen om at Bruttern åpner for å bli trener i utlandet

Saken oppdateres.

Forrige onsdag ble det klart at den russiske skistjernen Aleksandr Legkov er utestengt fra OL på livstid.

Det finnes ingen konkrete beviser på at Legkov har dopet seg, men et panel i Den internasjonale olympiske komité (IOC) har allikevel besluttet at indisiene er så pass klare på at Legkov er uren.

Blant annet har den mye omtalte McLaren-rapporten sagt at det var statlig finansiert doping under OL i Sotsji i 2014.

Men Legkov har for eksempel aldri testet positivt. Nå uttaler han seg for første gang siden utestengelsen.

– De siste dagene har jeg ikke sagt noe til media, mine fans eller alle andre idrettsutøvere fordi jeg er sjokkert. Ikke bare på grunn av avgjørelsen i saken, men også på grunn av omstendighetene. Jeg ønsker ikke å be om unnskyldning, og jeg vil ikke forsvare meg selv, men forklare, skriver Legkov i starten av sin pressemelding.

– Hvorfor gjør vi det?

Dommen fra IOC var at Legkov skal fratas sine medaljer fra OL, samt at han ikke får lov til å delta i noen andre olympiske leker i fremtiden. Dette er bestemt av et IOC-panel, og vil derfor ikke ha noen innvirkning på verdenscupen foreløpig.

Legkov mener utestengelsen er fullstendig urimelig.

– De siste årene har jeg testet rent mer enn 150 ganger. Jeg vant femmila i Oslo i 2013, og det var en tilsvarende avslutning i Sotsji i 2014. Jeg har testet rent i hele Europa. Både jeg og mine motstandere vet at jeg kan vinne et rent løp. Og jeg vet at de kan vinne et rent løp, skriver Legkov.

Han skriver videre at han bruker veldig mye tid rundt omkring i Europa. Han har naturligvis samme meldeplikt som alle andre internasjonale utøvere, og kan derfor bli testet uansett hvor han befinner seg. Videre setter han spørsmålstegn ved hvorfor det ikke er godt nok bevis på at han er uskyldig.

– Alle utøvere vet hvor vanskelig det er å opplyse hvor du er til enhver tid. Jeg vil spørre meg selv, mine lagkamerater, mine motstandere og alle andre idrettsutøvere: Hvis dette ikke beviser noe og ikke beskytter oss mot en diffus mistanke, hvorfor gjør vi det? spør Legkov i pressemeldingen.

– Jeg står oppreist og kjemper

Videre går Legkov hardt ut mot IOC. Han mener de har dømt ham på helt feil grunnlag.

– Frem til i dag har ikke IOC kunnet fremlegge et vitnesbyrd hvor noen sier de har tilbudt meg dopingpreparater. Ingen har heller sagt at de har tatt en prøve fra meg i en uregelmessig prosedyre. Heller ikke McLaren har sagt noe om dette i sin rapport. Allikevel blir jeg straffet.

Legkov har for lengst varslet at han anker dommen til idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Det eneste jeg vil, er å bli behandlet rettferdig, skriver han, før han avslutter:

– Jeg er Alexander Gennadjewitsj Legkov, langrenn. Vinner av gullmedaljen i 50km massestart under OL i 2014 i Sotsji. Medaljen min er ren. Jeg står oppreist og kjemper.