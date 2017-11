Den russiske profilen er utestengt på livstid – om to uker kan han stå på startstreken i Sverige

Sundby kan få to bronsemedaljer etter Legkov-disk: – Dette er trist for langrennssporten

Saken oppdateres.

I går slapp Den internasjonale olympiske komité nyheten om at de fratar Aleksandr Legkov medaljene fra Sotsji-OL, og utestenger han og lagkameraten Jevgenij Belov fra OL på livstid.

Men til tross for OL-utestengelsen har begge muligheten til å konkurrere i verdenscupen denne sesongen. Onsdagens dopingdom kom fra en komité i IOC, og omhandler derfor kun olympiske konkurranser. De OL-utestengte utøverne har fortsatt mulighet til å konkurrere i konkurranser i FIS-regi, etter at Idrettens voldgiftsrett, CAS, opphevet suspensjonene fra 1. november.

Kan starte i Sverige

Det betyr at de begge kan stå på startstreken allerede om to uker, når FIs arrangerer sin første konkurranse på Hellnerstadion i Gällivare 18. november. Der skal begge etter planen stille opp. Konkurransen er ikke en del av verdenscupen, men utøvere fra flere nasjoner har meldt seg på. Arrangøren bruker et bilde av Aleksandr Legkov som illustrasjon til informasjonssiden til helga.

– De er frie til å konkurrere i verdenscupen, og vi arrangerer en FIS-konkurranse. Så vi har FIS sin stilling å forholde oss til. Som arrangør får vi ikke ta egne avgjørelser, alle som har FIS-lisens kan delta, sier Stefan Nieminen, virksomhetssjef for Sportevent i Gällivare til Expressen.

Han sier til Expressen at de ikke har innsyn i hva slags grunnlag dommen er gitt på, og at han overlater slik til de med innsyn og kunnskap om spørsmålene. Han regner dermed med at de to russiske utøverne kommer til Sverige.

Seks russiske utøvere, inkludert Legkov og Belov, har vært utestengt av FIS siden desember 2016. De fire andre er Alexej Petuchov, Jevgenija Sjapovalova, Maxim Vylegzjaning og Julija Ivanova. Den utestengelsen går ut den 31. oktober, og da får de delta i alle konkurranser i FIS-regi, dersom ikke FIS pålegger dem en ny suspensjon.

Vil vente på alle dommene

I etterkant av IOC-dommen la FIS ut en pressemelding der de kommenterte dommen. De ønsker ikke å gjøre noe før det har kommet en dom mot alle seks utøverne. Da vil de gjennomføre høringer med de involverte før det blir bestemt om de blir utestengt fra FIS-arrangementene denne sesongen.

– Straks avgjørelsen i alle seks saker er offentliggjort av IOC, vil FIS' dopingpanel gå gjennom disse avgjørelsene og ta de nødvendige steg. Utøverne har rett til personlige høringer. Både høringene og avgjørelsene vil ta hensyn til at verdenscupsesongen starter allerede i slutten av november, skriver de.

Sveriges langrennssjef, Rikard Grip, sier til Aftonbladet at han ikke er sikker på at de vil få konkurrere i verdenscupen.

– Det hadde vært litt spesielt om de får konkurrere et sted og ikke et annet. Enten har man brutt reglene og får ikke konkurrere, eller så har de ikke gjort det. Og da skal man være fri til å konkurrere overalt, sier Grip til Aftonbladet.

Åge Skinstad var langrennssjef i Sotsji-OL. Han vil ikke kommentere saken før han har fått mer informasjon.

– Dessuten ser jeg at saken allerede er anket, og dermed vil jeg vente til saken er endelig avklart før jeg kommenterer. På generell basis kan jeg imidlertid si at det er uheldig for russisk idrett, skriver Skinstad i en sms til Adresseavisen.

Systematisk doping

Utestengelsen kommer etter at McLaren-rapporten avslørte omfattende og systematisk statlig organisert doping i russisk idrett. Blant annet ble dopingprøver byttet ut med rene prøver under OL. Ifølge rapporten har mer enn 1000 russiske utøvere vært involvert i systemet som skjulte positive dopingprøver. Blant annet skal tolv medaljevinnere fra OL være involvert.

IOC sier at disiplinærutvalget ikke er ferdig med behandlingen av russiske dopingsaker, og at det vil komme flere avgjørelser i løpet av noen dager.

Russland har varslet at en anke i saken vil bli overlevert CAS allerede i løpet av dagen. Legkovs advokat kaller dommen skandaløs. Russlands landslagssjef Jelena Välbe sier at landslaget er sjokkert etter nyheten om utestengelse.

IOC skal på et styremøte i neste måned i Lausanne avgjøre om Russland skal få delta under OL i Pyeongchang.