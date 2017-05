Den svenske skistjernen ble skremt: – Tenkte jeg hadde blitt lam i ansiktet

Saken oppdateres.

– Det var ekkelt.

Det sier Calle Halfvarsson til Expressen , om bihuleoperasjonen som ble litt mer plagsom enn han hadde tenkt.

Den svenske 28-åringen har gjort kometkarriere de siste sesongene, men sykdom har ødelagt store deler av de siste sesongene.

Til Aftenposten i desember i fjor snakket Halfvarsson ut om astmaproblemene.

– Gjorde ekstremt vondt

– Jeg visste ikke om jeg var frisk eller syk. Det var trykk i bihulene og jeg var tung i hodet. Jeg orket knapt å gjøre noe. Jeg visste ikke hva det var. En stund trodde jeg kanskje at det kunne være en slags overtrening. Men det kan hatt en sammenheng med astmaproblemene jeg har slitt med. Nå har jeg fått en astmadiagnose, fortalte han den gang.

Nå har han foran den kommende sesongen gjennomgått en bihuleoperasjon, i håp om at det skal hindre sykdomsproblemene i å komme tilbake.

Men til Expressen forteller han at det ikke ble helt uten vanskeligheter.

– Etter noen dager gjorde det ekstremt vondt i hodet. Den første uka var skikkelig tøff, jeg sov ikke mye da. Men legen sa at alt var naturlig, sier Halfvarsson til avisen.

– Ble urolig

Tre uker etter operasjonen følte han at han begynte å miste følelsen i ansiktet.

– Da ble jeg urolig. Jeg tenkte kanskje at det hadde gått noen nerver under operasjonen. Først tenkte jeg jo at jeg hadde blitt lam i ansiktet. Det holdt seg slik i to uker. Det var ubehagelig, sier den svenske skistjernen.

Men han ble beroliget av legen, som fortalte at dette var helt naturlig. Dermed kan Halfvarsson gå i gang med sesongforberedelsene, i håp om at han ikke blir plaget av sykdom.

– Akkurat nå kjennes det veldig positivt at jeg har fått bort dette problemet. For jeg tror det har vært et stort problem, sier han.