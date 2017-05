Denne nyheten får Johaug-leiren til å smile

Saken oppdateres.

Etter lang tids uvitenhet, kan Therese Johaug snart få et endelig svar på om hun rekker OL i Pyeongchang.

Partene har nå fått forespørsel om det passer å ha høringen i Idrettens voldgiftsrett (CAS) den 6. juni.

– Vårt overordnede synspunkt er at jo før, desto bedre. Det er et ønske fra vår side å få det i starten av juni, opplyser Johaugs forsvarer, Christian Hjort, til Aftenposten.

Dommen kan være klar innen august

Teamet rundt Johaug har over lengre tid jobbet for å få nettopp starten av juni til å bli datoen for høringen.

– Det er viktig at det gis nok tid til å etablere en god prosess. Vi har forsøkt å finne et tidspunkt det kan la seg gjøre. Da har begynnelsen av juni pekt seg ut, forklarer Hjort.

Forrige uke svarte Team Johaug at 6. juni passet dem bra. Nå venter de på at også det internasjonale skiforbundet (FIS) skal gi klarsignal.

Generalsekretær Sarah Lewis vil ikke kommentere om de kommer til å svare ja til datoen, men det er ventet at de vil svare i løpet av noen dager.

I så fall vil Johaugs endelige dom kunne bli klar allerede i juli.

– Det går relativt raskt å få en dom. Forhåpentligvis får vi den i løpet av noen uker, men det kan samtidig forstyrres av andre gjøremål, ferier eller lignende, sier Hjort.

– Men dommen kan være klar innen august?

– Ja, det har vi all grunn til å forvente. Det er naturligvis viktig å få et svar så raskt som mulig, sier han.

– Energitappende å vente

Johaugs trener, Pål Gunnar Mikkelsplass er enig i at «jo før, jo bedre» er noe hele Johaug-teamet stiller seg bak.

– Det er alltid energitappende å ha et slikt usikkerhetsmoment hengende over seg. Vi har vårt eget opplegg som vi følger, så rent treningsmessig har ikke datoen noe mer å bety enn at vi er nødt til å legge inn et par dager treningsfri til høringen. Det er vi forberedt på, sier Mikkelsplass.

Han sier at treningsplanen de har lagt tar utgangspunkt i at den 13 måneder lange utestengelsen fra domsutvalget i Norges idrettsforbund blir stående.

– Vi har ikke sett nøye på problemstillingen at hun kan få hardere straff og ikke får delta i OL. Vi har ikke lagt en plan for hva som skjer da, vi trener for at hun skal være i best mulig form til OL-start, sier Mikkelsplass.

Laget er for tiden på Sjusjøen for å trene og teste ski. Så blir det to turer til Sognefjellet i mai og juni, før hun skal på høydesamlinger i august og september.

– Vi har fantastiske forhold her oppe, og det er en fryd å være her på slike dager. Vi prøver å få så mange kilometer på ski som vi har mulighet til de neste månedene. Treningen hennes går bra, og formen er grei, sier Mikkelsplass.