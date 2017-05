Det britiske landslaget leier inn norske langrennsløpere: – Dette er helt unikt i verden

Svensker dømt for å tilhøre IS i Hellas

Saken oppdateres.

Storbritannia har ansatt de to norske trenerne Hans Christian Stadheim og Jostein Vinjerui.

De skal ha et fullverdig landslagsopplegg, med seks utøvere som bor i Norge.

Andrew Musgrave, Andrew Young og Annika Taylor har bodd i Norge i mange år, og snakker norsk. Callum Smith bosatte seg på Lillehammer ved inngangen til siste sesong.

Nå har også de to løperne Marthe Bjørnsgaard og Mari Støen Gussiås fra Lillehammer skiklubb takket ja til å bli med, selv om de kun har norsk pass. De er kun hentet inn for å bidra til økt nivå, men kan ikke representere Storbritannia.

– Det er for å styrke britenes lag, sier Morten Vingli Odsæter.

Den sportslige lederen i Lillehammer skiklubb opplyser at flesteparten av samlingene vil bli lagt til OL-byen fra 1994.

Stor og sterk

Lillehammer skiklubb er en av landets største i langrenn. Med 600 aktive løpere, 40 av dem FIS-registrerte seniorer, og 1300 medlemmer fordelt på alle skigrener, er Lillehammer en klubb som hevder seg i toppen.

Håvard Taugbøl er i dag på sprintlandslaget. Flere er på Team Veidekke Innlandet. Martin Nyenget er på rekruttlandslaget.

Landslaget fra Storbritannia skal ha mange samlinger i Norge, resten i høyden i Europa.

– De norske blir en integrert del av det britiske landslaget, som virkelig satser mot OL. Målet er å ta medalje sier Odsæter. Han fortsetter:

– Musgrave ble nummer fire på femmila i siste VM, så det finnes absolutt muligheter.

Unikt i verden

I alt er det fire briter og de to norske kvinnene som er plukket ut. Taylor var for øvrig med på stafettlaget som tok sølv for Lillehammer i siste NM, etter Meråker.

– Vi er glad for dette samarbeidet med britene, sier den sportslige lederen.

– Det betyr nemlig at våre beste løpere får en fin mulighet til ekstra oppfølging.

Trener Hans Christian Stadheim var for øvrig trener på Alsgaards private lag Team LeasePlan, som gikk inn etter forrige sesong. Det ble vanskelig å få tak i nok sponsorer.

Jostein Vinejrui har vært tilknyttet et hardtsatsende team fra Telemark. Han er deleier i det teamet, og skal fortsatt ha en finger med i spillet der.

– Intensjonen er å få til et bredere samarbeide, også på juniorsiden. Vi tror for øvrig det er første gang at en klubb samarbeider med et landslag. Det er helt unikt i verden, sier 29-åringen