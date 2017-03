Det var gøy så lenge du varte

Saken oppdateres.

LAHTI : Underdanigheten som har preget Petter Northug (31) de siste ukene, kler ham ikke.

Den Northug-en som sier om seg selv at han er ferdig som ankermann og ikke tror at han kan komme blant de ti beste, bør ta seg en lang tur i skogen og komme tilbake som seg selv igjen før OL neste sesong. Dette ski-året har han så godt som kastet bort på en amatørfeil; han trente for hardt etter et opphold i høyden og fikk svi.

Derfor har 2017 handlet om å snakke seg selv mest mulig ned for Petter Northug. At han har vært misfornøyd med formen, har omgivelsene blant annet merket på den plutselige tilgjengeligheten hans. Trønderen har svart på telefon, tekstmeldinger og stilt opp for dem som har spurt. Vanligvis er han så godt som umulig å få tak i. Alt for å holde oppmerksomhet på samarbeidspartnerne som privatfinansierer ettmannslag-virksomheten hans også gjennom en svak periode?

Av med fotlenken, inn til gull

Det er lett å la seg rive med. Hele langrennssirkuset skifter gir når trønderen er med.

Konkurrentene skjerper seg. Publikum sitter urolig i stolsetene. For ikke å snakke om oss i media. Det er lett å lage suppe på denne 185 centimeter høye spikeren, med god drahjelp fra svenskene. For enten du heier på ham eller ei, vi kommer neppe til å få en idrettsutøver som Northug igjen.

Han ble skapt i en tid der nettmediene ble viktigere og viktigere, og ethvert påfunn eller utspill han hadde ble sendt ut til folket umiddelbart. Raskt forsto man at dette var en mann som ga så godt som fullstendig blaffen i hva omgivelsene tenkte om ham.

Men han er bare et menneske, han også. Han har tatt noen ting innover seg. For eksempel at han ble vraket til OL i Torino i 2006, at han mistet bestefaren sin i 2005 og at han oppførte seg som en dust og fyllekjørte en Audi A7 til vrak i mai 2014 – etter et elendig Sotsji-OL.

Da han hadde sonet ferdig og fotlenken ble tatt av ham, dro han rett til Falun og vant fire VM-gull, Hollywood-style.

Et slags Northug-føre

Det har på ingen måte vært et kjedelig verdensmesterskap i Lahti uten Petter Northug. Men et eller annet har manglet etter at han forlot byen da sprinten var over.

Og et eller annet falt på plass da han kom tilbake, helt uten forventninger. Men inn i avslutningshelgen forvandlet Lahti seg fra slapseføre til fast føre, fra sugende og krevende til rask og lett, og da slapp i hvert fall tunge, store Northug å frykte at han skulle synke gjennom snøen. Han kunne gli oppå.

Slik våknet et slags håp, en dirring, slik det alltid gjør når 31-åringen har tatt på seg startnummer: Han sier at han er sjanseløs, men snakker han sant? Han mener at det er en umulig oppgave, men har han noe på lur? Der ligger mye av Petter Northugs magi; han har fått ut sitt aller, aller beste i de aller viktigste stundene så mange ganger før. Slike mennesker går det ikke an å avskrive. De besitter egenskaper svært få av oss andre har.

Listen over individuelle norske herregull i VM siden 2009 forteller det meste:

Petter Northug: Syv.

De andre: Ett.

Mannen som ikke kan spurte

31-åringen holdt sitringen levende til det var noen få kilometer igjen. Han så til tider stiv og sliten ut, og hang med hodet, men når det gjelder Northug kan man ikke stole på det øynene ser. Hvem har ikke latt seg lure av slikt kroppsspråk før? Han reiste lett og billig gjennom VM-løypa, gikk klokt på ski, sparte krefter der han kunne, og var hele tiden med. Helt til den siste fartsøkningen. Da var det slutt.

Da startet Martin Johnsrud Sundbys sjanseløse prosjekt – forsøket på å riste pigge konkurrenter av seg i de groveste bakkene.

Slik mistet Norge sin beste spurter, og slik sendte Norge en alt annet enn spurtsterk skiløper inn i en finale mot råsterke sprintkanoner som Alex Harvey (gull), Sergej Ustjugov (sølv) og Matti Heikkinen (bronse), og slik endte VM uten individuelt herregull.

Sundby måtte tenke på seg selv. Forsøket kunne ha gått. En femmil i et VM er ikke lagsport. Ikke for en mann som nå i ett år til vil bli minnet om at han ikke har én individuell mesterskapsseier.

Petter Northug får heller bare sørge for at han er i så god form neste gang at han kan bli med helt inn. Og deretter vise alle ryggen, slik han gjorde før. 31 år er ingen alder for å abdisere.

