Dette har ikke skjedd på 1470 dager

TOBLACH: 29. desember 2012 ble Astrid Uhrenholdt Jacobsen beste norske jente på sjetteplass under fristilsprologen over 3,1 kilometer i Oberhof.

Fredag vant amerikanske Jessica Diggins foran finske Krista Pärmäkoski og sin egen lagvenninne Sadie Bjornsen. Beste norske ble Heidi Weng på femteplass.

Mellom de to norske palløse rennene er det arrangert 33 Tour-etapper. Alle med en norske kvinne blant de tre beste. Og opptil flere ganger er det blitt tredobbelt norsk.

– Det er jo dette folk har savnet. Så her får en det. Hvis folk klager nå, blir jo det feil, sier landslagstrener Roar Hjelmeset og tenker på kritikken mot at norske kvinner dominerer for mye i skisporet.

Dobbelt norsk sammenlagt

Ingen norske havnet på pallen i Toblach. Men sammenlagtsituasjonen ble likevel en opptur fordi sammenlagtleder Stina Nilsson hadde en tung dag og ble passert av Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

De norske løperne så ut til å ha dårlige ski, og tapte veldig mye til blant andre Diggins fra løypens toppunkt midtveis og inn mot.

– Jeg vet ikke om jeg hadde dårlige ski, men jeg kan ikke skjønne at det gikk så sakte, fastslo Weng.

– Jeg kan ikke skylde på skiene. Sånn er det bare noen ganger, sa Flugstad Østberg.

– Husk at Jessica Diggins, som de tapte mest til, er en meget god løper i lett terreng. Jeg vil ikke skylde på skiene, sa landslagstrener Hjelmeset.

Weng leder med 11 sekunder på Østberg. Svenske Stina Nilsson følger 16 sekunder bak Weng.

Lørdag er det 10 kilometer klassisk fellesstart i Val di Fiemme.