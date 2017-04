Dette trigger Marit Bjørgen før hennes siste OL

Saken oppdateres.

Bjørgen har vunnet det som vinnes kan i sin idrett. Sist vinter ble hun VM-dronning i Lahti med fire gull.

Nå starter 37-åringen oppkjøringen på det hun er krystallklar på blir det siste OL med Marit Bjørgen på startstrek.

– Jeg var skadet og kom sent i gang i fjor, men hadde mye krutt da det gjaldt på vinteren. Utgangspunktet er å gjøre en mye bedre jobb i juni og juli i år. I fjor ble treningen halvert i juni på grunn av skade. Jeg fikk ikke trent ordentlig før i august. Nå er jeg skadefri og kommer til å ha fokus på hurtighet og spenst med tanke på OL-sprinten, forteller Bjørgen til Aftenposten.

I Bjørgens hode handler mye om det som skal skje på 15 dager i Pyeongchang i februar kommende vinter. Ettersom OL er et lengre mesterskap enn VM, at øvelsene går over 15 dager i stedet for 11, gjør at Bjørgen vurderer å gå alle seks distanser – som i Sotsji for fire år siden.

Tøff sprintløype

Hun er gullfavoritt på de lengre distansene. Men 37-åringen har lyst å gjøre et ærlig forsøk på å kjempe i toppen i sprint igjen. Det var den svakeste øvelsen hennes i Lahti-VM. Og det motiverer henne å slå tilbake på sprinten.

– Det er ei tøff løype i Pyeongchang, så muligheten er der. Når får jeg komme i gang tidligere med tanke på å trene opp hurtigheten. Skadene og manglende trening på hurtighet gjorde at jeg ble satt tilbake på sprint sist vinter.

– Kan en utøver i midten av 30-årene bli hurtigere?

– Jeg blir ikke hurtigere enn i Falun. Men det holdt da (gull, red.anm.). Får jeg jobbet litt med det har jeg kanskje potensial til å gjøre det bra.

– Trigger det deg i ditt siste OL å avslutte med en god sprint, øvelsen du vant ditt første gull i?

– Det hadde vært artig, men det blir tøft. Jeg blir jo ikke yngre. Og de yngre blir bedre. Men jeg har ikke gitt opp. Jeg har lyst å prøve. Det er ei tøff løype, med to gode diagonalbakker, og det kan passe meg bra. Jeg trenger ikke å være avhengig av en god start. Det er tøffe løyper, men det er positivt, da ser jeg i hvert fall muligheten.

Går neppe Tour de Ski

Bjørgen er nesten helt sikker på at hun følger sin gamle gulloppskrift og ikke kommer til å gå Tour de Ski.

– Jeg har jo lyktes med å stå over Tour de Ski tidligere. Hvis jeg skal gå Tour de Ski blir det mindre konkurranser i desember. Vi får se.

Hun kommer til å følge landslagets høydeopplegg i august, september, oktober og desember.

– I tillegg blir det kanskje en familietur til Seiser Alm i juli.

