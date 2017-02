Dette tror Petter Northug kan redde lillebrors karriere

Saken oppdateres.

LYGNA: Tomas Northug var helt knust etter å ha falt i semifinalen på gårsdagens NM-sprint. Han vurderte å legge opp.

– Jeg må vurdere hva jeg holder på med, om jeg skal finne på noe annet å gjøre.

Etter en meget tung sesong viste han gode takter i prologen og kvartfinalen i går. Så falt han fra en finaleplass.

– Skal ikke legge opp

– Jeg har en helt rå kropp. Hvis ikke hadde jeg ikke vært forbannet, sier mellomste Northug-bror.

Northug-teamets trener Stig Rune Kveen avkrefter at Tomas Northug har gått sitt siste skirenn. 26-åringen stiller på startstreken igjen allerede på dagens skiathlon. Han går også stafetten for Strindheim søndag.

– Det er fullt forståelig at han er skuffet, sier Kveen til Adresseavisen.

– Det var en helt naturlig reaksjon, legger han til.

Håper OL gir motivasjon

Storebror Petter tror neste års OL i Sør-Korea kan redde karrieren til Tomas.

– Han kjenner selv om han er motivert nok til å gjøre jobben, men vi ser jo at han på sitt beste er en av verdens beste sprintere. Slik kvotene er blitt så har han akkurat havnet utenfor og da er det vanskelig å motivere seg.

– Frykter du at dette blir hans siste sesong ?

– Jeg tror kan det som kan redde ham er at det er klassisksprint i OL. Det er en løype med mye diagonalgang, som passer Tomas veldig bra. Vi får håpe at han finner motivasjonen som skal til for å satse mot et OL, sier storebror.

Kritisk til minstemann

Minstemann i brødreflokken, Even Northug, ble slått ut i kvartfinalen og ble nummer 15. Det er storebror kritisk til.

– Det er for dårlig. Jeg er mer bekymret for ham enn for Tomas. Even er i den alderen der han skal være god i sprint. Han har tatt to-tre steg tilbake. Da må du av og til se deg i speilet og se hva du har gjort galt i år sier Petter Northug og legger til:

– Han er litt for snill i sitt eget hode slik han går i heatet. Han kan være mye tøffere. Enten må han begynne på skole eller så får han bli skiløper. Akkurat nå se det ut som han bør begynne på skolen.