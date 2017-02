Johaug utestenges i 13 måneder: – Jeg vil bruke de nærmeste dagene til å tenke gjennom hva jeg skal gjøre

Saken oppdateres.

Therese Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse på grunn av brudd på dopingreglementet. Det ble klart da dommen kom fredag ettermiddag. Johaug.

Johaug taper retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv til 18. november.

Vet ikke om hun vil anke

Om dommen blir stående kan hun dermed konkurrere i OL i Sør-Korea i 2018.

I en pressemelding som kom fredag ettermiddag, sier Johaug at hun er glad for at domsutvalget ser at det ikke var noen prestasjonsfremmende hensikt eller effekt ved bruken av leppekremen.

Hun er også glad for at utvalget er enige i at hun ikke hadde noen grunn til å tvile på forsikringene hun fikk av landslagslege Fredrik S. Bendiksen.

– Jeg skjønner at reglene må være strenge, men synes likevel det er vanskelig å forstå at det jeg har gjort skal gi tretten måneders utelukkelse. Jeg vil bruke de nærmeste dagene til å tenke igjennom hva jeg skal gjøre videre sammen med min advokat, sier hun videre.

Advokaten: Vanskelig å forstå

Advokaten er Christian Hjort. Han argumenterte for at Johuag ikke skulle utestenges.

– Det er et annet resultat enn hva vi la ned påstand om. Sånn sett er jeg skuffet, sier han til Aftenposten.

Hjort sier de foreløpig ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes.

– Vi vil bruke de neste dagene til å finne ut hva vi skal gjøre videre. Vi må fordøye situasjonen og ta stilling til saken i sin helhet, sier advokaten videre.

Hjort mener det er vanskelig å forstå hvorfor Domsutvalget mener Johaug er til å bebreide for den positive dopingprøven.

– Jeg er glad de legger til grunn at hun aktivt gjorde undersøkelser ved å spørre landslagslegen, og at det var utenkelig at han skulle gjøre en slik feil, sier han.

– Viktig å statuere et eksempel

Prosessfullmektig i Antidoping Norge, Niels Kiær sier det er en grundig dom.

– Det viktige som vi vil peke på, er at Domsutvalget har statuert et personlig ansvar for utøveren. Det er viktig for det videre antidopingarbeidet, sier Kiær.

Han sier at Påtalenemnden vil bruke noen dager på å vurdere om de skal anke.

Han er usikker på om internasjonale organisasjoner som IOC, WADA og FIS vil anke.

– De har vel bare fått se resultatet så langt. Dommen vil bli oversatt til engelsk og sendt til dem. Vi får ser når de får begrunnelsen og ikke bare har lengden på utelukkelsen å forholde seg til, sier Kiær.

Dopingmerket

I dommen skriver Domsutvalget at «esken var merket med et rødt "dopingvarsel" på den ene siden. Men Johaug hadde etter Domsutvalgets bedømmelse ingen nevneverdig grunn til å se etter en slik eller en lignende merking/advarsel på produktet. Det er opplyst at slik merking er en "sær-italiensk" ordning som frem til da var ukjent for norske utøvere og støtteapparat. Situasjonen er derfor en annen enn dersom slik merking ikke hadde vært helt upåregnelig for Johaug» .

Domsutvalget mener at det i et slikt tilfelle ville vært naturlig å undersøke esken nærmere, i tillegg til å spørre legen. De mener likevel at hun bør utestenges.

«På bakgrunn av gjeldende regelverk, er det likevel Domsutvalgets vurdering at Johaug i den aktuelle situasjonen ikke opptrådte så aktsomt som det må kreves av henne for at hun skal kunne høres med at hun har opptrådt uten skyld».

Vi vil bruke de neste dagene til å finne ut hva vi skal gjøre videre.

Én måneds forskjell betyr mye

I høringen sa Johaug at det ville være stor fordel å få dommen forkortet fra 14 til 12 måneder. Det endte med 13.

– Dette er en dom på nivå med det som var forventet. Det er stor forskjell på utestengelse i 13 og 14 måneder, sier NRKs langrennskommentator Jann Post.

– Nå får hun være med på verdenscupsesongen fra start. Det betyr at hun har mulighet til å vinne den neste sesong.

Post tror at Johaug har ventet veldig på denne dommen. Det å få avklart hva hun må belage seg på.

– Det neste spenningsmomentet er om noen anker.

– Hva tror du meningene internasjonalt vil være om utestengelse i 13 måneder?

– Dette er i et grenseland for om man anker eller ikke. Hvis det hadde blitt ett år eller under, hadde dommen helt sikkert blitt anket. Spørsmålet er hva FIS og WADA gjør nå. Jeg er ingen jusekspert, men hun kan jo anke selv også.

Nå kan vi se fremover mot Pyeongchang 2018.

– Hun er veldig glad for å ha fått en endelig avklaring på saken. Nå har det vært så mye usikkerhet lenge. Hun er også glad for at Domsutvalget har full tillit til historien hennes, og på at salven ikke hadde noen prestasjonsfremmende effekt, sier Johaug-manager, Jørn Ernst.

Han sier Johaug-leiren er glade for at hun nå ser ut til å rekke flere verdenscuprenn enn hun ville gjort om det ble 14 måneders utestengelse.

– Hvordan blir det for henne om hun selv velger å godta dommen, men at andre velger å anke?

– Det blir en ny tid med usikkerhet og masse energi som går til dette. Vi får håpe vi snart ser et endelig punktum på dette.

Ser mot OL

– Dette er først og fremst en vanskelig dag for Therese og norsk langrenn. Vi er fortvilet over hvordan Therese har det og føler med henne, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding.

– Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis. Vi er glade for at domsutvalget har full tillit til Therese Johaug og Fredrik Bendiksen sine forklaringer, sier Røste.

Straffen innebærer at Johaug kan konkurrere i verdenscupen fra november og rekker OL i 2018.

– Dommen, hvis den blir stående, innebærer at Therese rekker OL. Nå kan vi se fremover mot Pyeongchang 2018 og gleder oss til å reise på samling igjen med Therese til høsten. Vi savner henne som frontfiguren i laget, sier Løfshus.

Ønskes velkommen tilbake

Landslagstrener Roar Hjelmeset sier han har registrert at Johaug har fått en dom, og at hun, hvis dommen ikke ankes, rekker sesongstarten.

– Jeg kan ikke si så mye annet enn at hun er velkommen tilbake når tiden er inne, sier treneren, som er sammen med mange av landslagets løpere på Sjusjøen i disse dager.