Dyrhaug slo tilbake etter vrakingen: - Jeg er glad jeg ikke gravde meg ned

Saken oppdateres.

Han ble vraket foran tremila og følte seg urettferdig behandlet. På 15-kilometeren slo han tilbake og vant bronse, sin første individuelle mesterskapsmedalje.

På de siste kilometerne gikk han til og med fortere enn gullvinner Iivo Niskanen, og i mål var han 31,3 sekunder bak gullet, og 13,5 sekunder bak sølvet.

Gliste bredt

I målområdet kunne han stå sammen med gullvinner Iivo Niskanen og sølvvinner Martin Johnsrud Sundby å glise bredt.

Jeg forsøkte å gå fire runder i samme fart. Når jeg hørte at jeg var 2–3 sekunder bak, så hadde jeg et ekstragir til den siste runden. Det er ikke hver dag man kjemper om en medalje i VM, så jeg gravde dypt. Det var så mye støy rundt løypene, så jeg hørte ikke hvordan det gikk. Men jeg kjempet alt jeg kunne, og ble kjempeglad da jeg gikk i mål, sa Dyrhaug på pressekonferansen etter løpet.

Gjenopplev den imponerende stemningen da Iivo Niskanen gikk inn til gull her:

Dyrhaug synes det var ekstra morsomt å gjøre det på et løp med individuell start.

– Det er noe man drømmer om siden man begynte på ski. Det er stort, og veldig artig å gjøre det på 15 kilometer individuell start, hvor man må gjøre jobben selv. Jeg har jobbet knallhardt med det, så det er godt å gjøre noe man har øvd hardt på, sier Dyrhaug til NRK etter løpet.

Han ble vraket fra tremila og var svært skuffet. Men i stedet for å grave seg ned, bestemte han seg for å bli motivert av vrakingen.

– For meg føltes det urettferdig, og jeg kunne velge å grave meg ned og synes synd på meg selv, eller jobbe steinhardt for å få lov til å gå 15-kilometeren. Jeg er glad jeg gjorde det siste. Jeg vil ikke kalle det revansje, men stort å få det til i dag, sier Dyrhaug.

– Gikk i kjelleren

Det var ingenting å gjøre med Niskanen og Sundby i dag. Men bak duoen i front var det flere som kjempet om bronsemedaljen. Både Didrik Tønseth, Aleksandr Bessmertnykh og Andrej Larkov kjempet sammen med Dyrhaug om bronsen.

– Da jeg fikk sekunderingene og skjønte at jeg kjempet om bronse, gikk jeg lenger ned i kjelleren enn jeg har vært før. Det var en krig med meg selv, så veldig glad jeg klarte å dra det i land, sa Dyrhaug.

– Sier litt om han som utøver

Dyrhaug og Sundby gikk en treningstur sammen på Sjusjøen dagen etter han fikk beskjed om vrakingen til tremila. Han er imponert over hvordan Dyrhaug har brukt vrakingen som motivasjon.

– Niklas lenge ventet på å konkurrere, og har hatt tøffe kamper med seg selv. Det er ganske kult at han er så sterk i hodet at han leverer års- eller karrièrebeste når det gjelder. Det sier litt om Niklas som utøver, sier Sundby til NRK etter løpet.

Didrik Tønseth lå godt an gjennom hele løpet, men til slutt ble det for tøft å være med i medaljekampen. Han måtte til slutt se seg slått av to nordmenn, en finne og en russer, uten at han gravde seg helt ned av den grunn.

– Jeg er vanvittig glad for at Niklas tok bronsen. Ingenting kunne gledet meg mer. Når først pallen ryker, er det veldig mye lettere når den ryker for han, sier Didrik Tønseth etter sin femteplass.

– Perfekt disponert løp

Også NRKs eksperter var imponert over løpet til tydalingen.

– Han gikk et perfekt disponert løp og er trolig strålende fornøyd. Han gikk fortest av samtlige mellom 13,2 kilometer og mål, sa Torgeir Bjørn etter målgang.

Didrik Tønseth ble nummer 5, og Johannes Høsflot Klæbo ble nummer 15.