Dyrhaug var på vei mot seier. Så satte Klæbo inn vinner-giret.

Saken oppdateres.

Johannes Høsflot Klæbo styrte løpet nesten fra start til mål, og viste at han også kan vinne på distanserenn. Fra før har han en verdenscupseier på sprint. På 2. etappe i finaletouren, 15 kilometer klassisk fellesstart i Canada, vant han også sitt første renn på distanse. På oppløpet ble det en ren trøndersk duell, og i mål var Byåsen-løperen noen meter foran tydalingen Niklas Dyrhaug.

– Jeg var sliten, men jeg bet sammen tennene på slutten. Jeg var stiv, men holdt oppløpet. Planen var å ligge langt framme, og få med meg så mange bonussekunder som mulig. Det blir en brutal kamp i morgen, men jeg får forsøke å bite fra meg da også, sa Klæbo etter løpet.

I morgen går han ut 22,8 sekunder foran Niklas Dyrhaug på jaktstarten. Alex Harvey og Finn Hågen Krogh er også på skuddhold.

– Det skal mye til for å holde 22 sekunder i denne løypa, så det blir en hard fight i morgen. Jeg vil nok fortsatt si at Harvey og Finn Hågen er med. Jeg tipper jeg blir hentet, men spørsmålet er hvor sent det vil bli, sa Klæbo etter løpet.

Dyrhaug med langspurt

Noen hundre meter før mål så det ut som Niklas Dyrhaug hadde rykket til helt rett tidspunkt. Han fikk noen meter før hovedfeltet inn på oppløpet, men Klæbo ble til slutt for tøff.

– Det ble et spesielt renn, og jeg følte meg veldig bra. Det var nesten, sa Dyrhaug om kampen mot Klæbo.

Dyrhaug bestemte seg tidlig for at en langspurt var hans mulighet til å vinne i Canada.

– Jeg så meg aldri tilbake, og det er brutalt med jagende ulver bak. Jeg er veldig fornøyd med løpet. Johannes kom veldig sterkt mot slutten der, sa Dyrhaug til NRK.

Underveis i løpet herjet førsteårssenioren Klæbo på de to bonussprintene. På den første var det bare Emil Iversen som var raskere, men på den andre ble det full pott. Inkludert bonuspoengene han fikk i mål stakk han av med 42 av de 45 mulige bonussekundene, og overtok dermed sammenlagtledelsen i touren i Quebec.

Nordmenn dominerte

Gårsdagens vinner Alex Harvey gikk ut til front til voldsom jubel fra hjemmepublikumet. Løypene i Quebec er trange, så det er vanskelig å gå forbi når feltet er samlet, men fire av nordmennene la seg tidlig i front. Emil Iversen, Finn Hågen Krogh og Johannes Høsflot Klæbo styrte farten i hvert sitt felt de første kilometerne.

Underveis i løpet kunne løperne bonussekunder i innlagte spurter. Den første ble en kamp mellom Klæbo, Iversen og Alex Harvey og Niklas Dyrhaug. Iversen var best i bakkespurten, og fikk de 15 sekundene foran Klæbo og Dyrhaug.

De norske løperne fortsatte å kontrollere feltet, og blokkerte nesten alle muligheter for de andre til å gå forbi. Men til tross for den store farten holdt feltet seg godt samlet. Nesten hele det norske laget lå godt framme i fronten.

Nordmenn i front

Den andre spurten underveis ble et lite norsk mesterskap. Denne gangen var det Klæbo som var sterkest, og tok samtidig over sammenlagtledelsen fra Alex Harvey. Den unge trønderen tok til sammen 27 bonussekunder totalt. Bak Klæbo fulgte Dyrhaug, Tønseth og Krogh.

Emil Iversen fikk det etter hvert tøft, og måtte slippe tetfeltet. Men helt framme nå et kobbel av nordmenn - klare til å kjempe om seieren og viktige bonussekunder i mål.

Tempoet var høyt mot slutten, og Niklas Dyrhaug valgte å forsøke et rykk. Han fikk noen meter på resten. Inn på oppløpet ble det en kamp mellom han og Johannes Høsflot Klæbo, men byåsingen viste voldsomme krefter, og vant løpet. Han tok med seg seieren, og 42 av 45 bonussekunder fra løpet.

Hjemmehåpet vant i går

Hjemmehåpet Alex Harvey spurtslo Finn Hågen Krogh på sprinten i går, og ledet touren før dagens etappe med 2,3 sekunder.

Sjur Røthe, Niklas Dyrhaug, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønset, Johannes Høsflot Klæbo, Sindre Bjørnestad Skar, Emil Iversen, Finn Hågen Krog og Pål Golberg utgjør herredelen av den norske troppen som har tatt turen over Atlanterhavet.

Hverken Petter Northug eller Martin Johnsrud Sundby er med landslaget til Canada. Northug ble ikke tatt ut i troppen, og Sundby valgte å bli i Norge for å delta i Birkebeinerrennet, som han vant tidligere i dag.

Touren avsluttes i morgen med jaktstart.