Ekspert: - Northug kan brygge på noe stort i VM

Petter Northug er løperen alle har en mening om, men lørdag faller avgjørelsen. Enten er han med i tolvmannstroppen til VM i Lahti, eller han får ikke gå noe annet enn sprint eller femmila.

I de to øvelsene har han friplass som regjerende verdensmester

Får han klarsignal etter tremila på Lygna lørdag?

Ekspertene både tror og tviler.

Har ikke levert hittil

– Det er ingen tvil om at resultatene så langt denne sesongen er under pari. Han er nødt til å begynne å vise form i NM, spesielt på 30 km fellesstart, for å få gå flere enn de to han er kvalifisert for, sier Jann Post.

Han er kommentator i NRK, som sender fra NM-øvelsene.

– Kan han bli tatt ut til Lahti på sitt gode navn og rykte?

– Han vil nok ha litt lettere for det. Tross alt har han tatt gull i alle VM siden 2007, sier kommentatoren, og fortsetter:

– Det gjør at han er i en spesiell situasjon, men han må vise at formen går i riktig retning. Øyner landslagsledelsen en mulighet for det, vil de ta ham ut.

– Uansett vil vel noen løpere på herresiden bli sure, som ikke kommer med?

– Ja!

Post mer usikker enn noen gang

Post mener at de som skal ta ut kommer til å se på hvordan de skal sette sammen troppen, hvor mange som blir tatt med kun for én distanse.

– Men de vil nok tenke på hvem som kan ta medalje. Henger han på i tremila under NM, vet vi hva den mannen kan utrette. Det er tross alt Petter Northug vi snakker om.

– Jeg håper inderlig at han makter å trykke frem en VM-form, men jeg er mer usikker enn noen gang, sier Post.

– Kan brygge på noe stort

Odd-Bjørn Hjelmeset, tidligere landslagsløper, de siste årene ekspert i TV2, sier at Petter Northug er i en situasjon han ikke har vært i tidligere.

– Det vil uansett bli «krig» om de siste VM-plassene. Northug er heldig som har de to friplassene. Hvis enden på visa er at han bare kommer med i troppen som 13. mann, får han ikke gå noe annet enn de to øvelsene, selv om han skulle vise super form.

– Tror du det skjer?

– Nei. Han har bedt om tid, og trener Tor Arne Hetland har gitt ham det. Han var ikke kvalifisert for Falun, men fikk lov til å gå der i verdenscupen nylig. Jeg skulle gjerne sett at han hadde hatt enda mer tillit, fått gå mer i konkurranse.

Hjelmeset ber folk huske på den porteføljen trønderen har av VM-medaljer

– Jeg har følelsen av at Petter kan brygge på noe stort i VM.

Northug må få vurdere selv

Fredrik Aukland har lang erfaring som trener, men også noen år som ekspertkommentator på TV.

– Petter har nå presset på seg og må vise resultater i NM, etter min mening.

– Jeg tror det er lurt av NSF å gå i dialog med Petter slik at han selv får være med å vurdere sine muligheter til å bli tatt ut i troppen, sier han.

Vestfoldingen tror neppe Northug ønsker å ta den plassen dersom han ikke mener han kan bli verdensmester.

– Det er akkurat derfor jeg håper han blir tatt ut. Fordi han har egenskapene til å bli verdensmester.

Kan gjøre mye de neste ukene

Northugs egen trener Stig Rune Kveen er enig med ekspertene.

- Petter må absolutt vise at formen er i kraftig anmarsj i NM. Samtidig er det en liten måned til VM. Jeg tror at den gamle, gode Petter har noe å gjøre i tolvmannstroppen. Hvis han kjenner at han ikke har noe i et skirenn å gjøre, er han voksen nok til å si fra om det.

Navlebeskuende i skileiren

Sportssjef Vidar Løfshus er i Sør Korea på prøve-OL når laget offentliggjøres på en pressekonferanse på Lygna lørdag. Det er dagen før stafettene, der Petter Northug skal gå for Strindheim.

- Det blir uro uansett, hvis han ikke får gå alle distanser. Da blir det en del spekulasjoner i sosiale medier.

– Er det blitt vanskeligere å ta ut lag de siste årene?

– Ikke på kvinnesiden, men på herresiden. Der er nivået bare blitt bedre og bedre siden 2010. Vi gruer oss ikke for å ta ut VM-lagene, men det er aldri artig å skuffe utøvere som presterer på så høyt nivå.

– Og det dere vet er vel at noen som synes de fortjener der, må bli hjemme?

– Det kan være vanskelig for de aktive å forstå. De blir litt navlebeskuende i slike situasjoner. Det viktigste for oss er vedtaket på høsten sammen med Ski-Norge. Der kommer informasjonen om hvilke løp som skal gjelde, men det leser sjelden trenere og utøvere.

Alle har mening om skiesset

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum kommer til å være på NM. Han er barndomskamerat med Northug, og hans tidligere trener.

– Petter har alltid vært omstridt på godt og vondt. Det er ikke så rart at folk har en mening om han.

Myhr Nossum mener at den som skal gå i VM må prestere i NM, men som han sier: – Historien taler til Petters fordel.

