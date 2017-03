Ekspert ble overrasket over Uhrenholdt Jacobsen-valget. Så avgjorde hun stafetten likevel.

Saken oppdateres.

Se Marit Bjørgen gå over målstreken med det norske flagget i videovinduet over.

LAHTI/OSLO: - Den så jeg ikke komme, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland da han fikk høre at Astrid Uhrenholdt Jacobsen skulle gå tredjeetappen på stafetten, i henvisning til Uhrenholdt Jacobsens gode resultater i klassisk i VM.

Torsdag viste imidlertid Uhrenholdt Jacobsen hvor allsidig hun er. Heming-løperen avgjorde stafetten for Norge, og vekslet med Marit Bjørgen nesten ett minutt foran Sverige. Derfra og inn ble stafetten en ren formalitet.

– For en etappe av Astrid! utbrøt Fredrik Aukland i direktesendingen.

Snudde opp ned på uttaket

For en måned siden virket det tvilsomt at Uhrenholdt Jacobsen ville få gå stafetten i det hele tatt. Hun viste imidlertid form i Otepää helgen før VM. Så fulgte hun opp med en åttendeplass på fellestarten med skibytte. På 10-kilometeren ble det bronse.

Den Uhrenholdt Jacobsen-prestasjonen «snudde opp ned» på stafettuttaket, forteller landslagstrener Roar Hjelmeset. Han forteller at han først innså hvor god form Heming-løperen var i tidligere denne uken.

– Jeg skjønte det egentlig ikke før 10-kilometeren på tirsdag. Men hun hadde også en veldig god treningsøkt på mandagen. Da så hun lett og fin ut, sier Hjelmeset til Aftenposten.

– Så hun gikk seg egentlig inn på laget tirsdagen?

– Hun gjorde i grunn det. Hun har timet formen veldig bra.

– Ikke så lett som det ser ut som

Hjelmeset minnet imidlertid om at Uhrenholdt Jacobsens prestasjon på stafetten trolig ble hjulpet av at Sverige og Finland stilte med svakere kort på tredjeetappen.

På pressekonferansen snakket Uhrenholdt Jacobsen om hvordan stafettgull nærmest er et folkekrav i Norge.

– Det er så vanskelig å kvalifisere oss for laget, vi går også for de som ikke kom med på laget i år, men som trolig klarer det neste år. Vi går på ski for landet vårt, og nordmenn flest, men de største nervene kommer fra ønsket om å prestere selv. Nordmenn begynner å bli litt bortskjemt med gull, men det er ikke så lett som det ser ut som, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Svensk sølv

Marit Bjørgen kunne senere vifte med det norske flagget på oppløpet. Også Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla viste få svakhetstegn på sine klassisketapper.

– For meg handlet det om å gå smart og komme i mål. De andre jentene gjorde en fantastisk jobb, sier Bjørgen til NRK.

Kampen om sølvet ble en ren duell mellom Finland og Sverige, der Stina Nilsson spurtslo Krista Pärmäkoski.

USA, Russland og Tyskland fulgte på de neste plassene.

Sist gang Norge ikke vant VM-stafetten for kvinner var i 2009, da Finland vant.

Hektet av Kalla

På den første etappen sprengte Polens Justyna Kowalczyk feltet fra start. Finland, Norge og Sverige klarte å følge, og på slutten av etappen rykket Maiken Caspersen Falla fra de andre.

Dermed var det Norge som vekslet først.

I etterkant fortalte Falla til NRK at hun hadde «fantastiske ski».

Se Falla rykke fra de andre førsteetappeløperne her:

På den andre etappen ble tre løpere gående sammen: Finlands Kerttu Niskanen, Sveriges Charlotte Kalla og Norges Heidi Weng.

I den siste bakken måtte imidlertid en stiv Kalla slippe Finland og Norge.

Uhrenholdt Jacobsen-luke

På den tredje etappen var det tydelig at Astrid Uhrenholdt Jacobsen hadde mye bedre glid enn finske Laura Mononen.

Halvveis på etappen hadde Norge dermed allerede fått en liten luke ned til Finland.

Til slutt klappet Uhrenholdt Jacobsen ankerkvinnen Marit Bjørgen på skulderen med en luke på et knapt minutt til forfølgerne.

Dermed ble en sjarmøretappe for Marit Bjørgen.

Hun gikk i mål minuttet før Sveriges Stina Nilsson. Fredag er det herrenes tur til å gå stafett.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: