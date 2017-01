Ekspert mener Northug står foran sin største utfordring i karrieren

Saken oppdateres.

ULRICEHAMN: Nesten 30 000 svensker laget en fantastisk ramme rundt tidenes første verdenscuprenn i Ulricehamn, den svenske småbyen mange av løperne måtte søke etter på Google Maps da de første gang så den på terminlisten.

De jublet for hjemmeheltene Marcus Hellner og Charlotte Kalla som fikk med seg hver sin tredjeplass, og nesten like mye for sine norske naboer som vinneren Marit Bjørgen og toeren Sundby.

– Jeg blir ydmyk av å få gå i slike rammer, sa en godt fornøyd Sundby. Han er i god rute til å prikke inn VM-formen, det samme er Bjørgen.

Med en helt annen ramme gikk Petter Northug inn til 26.-plass under norgescuprennet på Sjusjøen, og dermed måtte hans konkurrenter i Sverige nok en gang svare på spørsmål om sportens største stjerne.

Selv om han ikke var til stede.

– Det er et helt vanlig opplegg for han. Når han er i ordentlig form så pleier han jo å gå inn til en 60.-plass i NM, før han kommer tilbake og slår til med VM-gull noen uker senere, sier Sundby.

Treffer alltid med formen

Like rolig er ikke NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn. Han mener dette er en ny situasjon for mannen med ikke mindre enn 13 VM-gull i karrièren. Northug ble for ivrig og trente for mye inn mot sesongstarten.

Dermed er en 9.- og en 51.-plass fra Lillehammer hans eneste resultater i verdenscupen i år.

– Utenom OL i Sotsji har han alltid truffet med formen til mesterskap, men jeg tror dette er den største utfordringen han har hatt i karrièren. Nå har han hatt et langt konkurranseavbrekk, sier Bjørn.

Søndag går Northug Uglarennet i Trøndelag, allerede da tror Bjørn at formen kan være en annen.

Det må nevnes at Northug kom direkte fra høydetrening i Sveits og landet på Gardermoen først sent fredag kveld.

– Det blir som å gå med håndbrekket på. Det er ofte slik bare dagen etter at du er kommet tilbake fra høyden. Men det ble en fin gjennomkjøring og akkurat det jeg trengte, sa Northug til Skiforbundets egen TV-kanal.

Får uansett gå sprinten

Trønderen er uansett kvalifisert til åpningsdistansen 23. februar, som regjerende mester på sprinten. Det samme gjelder på den avsluttende femmilen.

– Viser han form fra første distanse og slåss i teten, så er det jo ingen grunn til at han ikke skal gå flere renn. Men for Petters egen del, så tror jeg han må kjenne at det er god fremgang i tiden fremover, sier Bjørn.

Han minner om at det er Northug som har stått for de norske gullene på distanserennene i verdensmesterskapene det siste tiåret. Så selv om det er mange norske som hevder seg bra i verdenscupen, mener han det er mye som skal til for at trener Tor Arne Hetland setter ham ut av laget.

Hetland avviser imidlertid at gamle meritter er nok til å få gå VM-distanser. Norgesmesterskapet i Lygna om to uker blir dermed særdeles viktig for Northug.

– Vi har mange gutter som har vært med helt i toppen. Vi tar ut laget etter prestasjoner, der ligger også listen for Petter.

– Hvis han selv sier at han er i form til å gå, tør du da si at han ikke får gå VM-renn?

– Han skal iallfall gå to VM-distanser, så får vi se om det er skjer noe som tilsier at han skal gå flere.

– Er det en vanskelig rolle å ha for deg?

– Nei.

– Det er helt greit?

– Ja, hehe. Det er det.

Torgeir Bjørn er uansett sikker på at det meste blir gjort for å sikre VM-formen.

– Man er nødt til å strekke seg veldig langt for å få ham med.

Northugs egen trener, Stig Rune Kveen, er ikke bekymret.

– Det var litt som forventet, egentlig. Erfaringen for Petter viser at han er litt "halvdau" på dag én etter høyden, så da får vi bare stole på Petters signal og at ting ser greit ut. At han gikk helt kontrollert i dag var planlagt fra hans side, sa han til NTB.

