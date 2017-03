Ekspert om Northug-vrakingen: - En markering for å vise hvem som er sjefen

Saken oppdateres.

Norge sender ti løpere til minitour og verdenscupfinale i Canada denne uken, men Petter Northug er ikke tatt ut . Det får eksperter til å undre.

– Det var uventet med tanke på at Norge har en så stor tropp. Det er klart at Petter ikke var på tå hev på femmilen (i Holmenkollen), men han har vært på riktig vei siden VM, og med tanke på OL burde det vært plass for å gi han sjansen til å få noen fine konkurranser til slutt, så dette var litt merkelig, sier Petra Thorén.

Hun dekker langrenn for svenske Aftonbladet, og har fått med seg Northugs utbrudd mot sportssjef Vidar Løfshus .

– Tror du det er en slags hevnaksjon etter uttalelsene?

– Selv om Løfshus benekter det, tror jeg det har påvirket uttaket. Det er en liten markering for å vise hvem som er sjefen. Men det er trist hvis stridigheter vil påvirke de sportslige forutsetningene, men jeg tror Petter kommer til å fortsette framgangen. Han kommer til å reise seg og slå tilbake enda sterkere, som så ofte før, svarer Thorén.

NRK-ekspert Petter Skinstad er uenig i at vrakingen er en hevnaksjon mot Northug, som står utenfor landslaget.

Troppen til Canada Sjur Røthe, Voss IL Niklas Dyrhaug, Tydal IL Hans Christer Holund, Lyn Ski Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski Didrik Tønseth Byåsen IL Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL Martin Johnsrud Sundby, Røa IL (FORFALL) Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk/Hauger IF Emil Iversen, IL Varden Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL Pål Golberg, Gol IL RESERVE: Petter Northug

– Jeg ønsker overhode ikke å spekulere i det. Jeg ser ingen grunn til å tro det. Jeg håper og tror at alle uttak gjøres for det sportslig beste av Arild Monsen og Tor-Arne Hetland. Mange tror det er Løfshus som tar ut løpere, men han bare godkjenner dem, opplyser Skinstad.

Etter at Martin Johnsrud Sundby meldte forfall, har Petter Northug rykket opp til reserve.

Løfshus: Petter har ikke vært på topp

Slik begrunnet sportssjef for langrenn, Vidar Løfshus, vrakingen.

– Vi har mange gode skiløpere i Norge. Petter har ikke vært på topp og er fortsatt ikke på topp. Jeg er enig i at han har vist bedring, men det er fortsatt ikke godt nok målt opp mot det andre har gjort i vinter, sa Løfshus til TV 2 som meldte nyheten.

– Mange som presterer bra

De tidligere OL-vinnerne Anders Aukland og Frode Estil mener Petter Northug skulle vært tatt ut til verdenscupfinalen.

– Utfordringen er at det er veldig mange som presterer bra i Norge. Ser man på troppen som skal til Canada, er det løpere med gode resultater, men hadde jeg tatt ut troppen, hadde jeg tatt med Petter, helt klart, sier Aukland.

Han er olympisk mester fra 2002 da han vant gull på stafett sammen med Frode Estil, Kristen Skjeldal og Thomas Alsgaard.

– Jeg må innrømme at jeg ble tatt litt på sengen i går. Det var litt overraskende. Men det er ikke så mye annet enn resultatene som er årsaken, vil jeg tro, sier Estil.

Tror løypene hadde passet

Minitouren i Canada består av en sprint, en 15 kilometer fellesstart og en 15 kilometer jaktstart i forholdsvis lette løyper.

– Jeg tror løypene hadde passet ham. Jeg tror han kunne gått fort. Det er synd at han ikke blir tatt ut på grunn av utviklingen hans. Han har vært litt overtrent og ødelagt en sesong, men han har hatt en positiv utvikling under VM og i Drammen, sier Aukland.

Det samme mener Petter Skinstad.

– Jeg tror både rennprogrammet og de lette løypene hadde passet Petter veldig bra. Han var tross alt i finalen i sprinten og Norges tredje beste på femmilen i VM, sier Skinstad, sønn til tidligere sportssjef Åge Skinstad.

Vil se Northug og landslaget tettere

Petter Skinstad håper at navnebror og landslaget samarbeider før neste års OL-sesong. Northug har varslet endringer.

– I en perfekt verden skulle jeg helst sett at Petter og Skiforbundet samarbeidet tettere inn mot neste sesong. Både for å gi Petter matchingen og testingen han trenger for å kvalitetssikre at det han gjør holder mål, og for landslagets del så de har kontroll på sine viktigste løpere inn mot OL-sesongen, forteller Skinstad.

Anders Aukland tror Northug slår tilbake.

– Jeg håper og tror at Petter er der han skal være. Da blir han en som kan vinne gull. Det er han ekstremt god på. Jeg gleder meg til å se ham i godt gammelt slag, sier Aukland.

Han lader opp til Birkerbeinerrennet som går til helgen i Ski Classics hvor kanskje verdenscupvinner Martin Johnsrud Sundby skal stille.

– Birken er et viktig renn, og er det langløpet som minner mest om en vanlig femmil. Det hadde vært veldig morsomt om Martin og andre løpere som ikke skal til Canada, stiller der, sier 44-åringen som er nummer 12 i sammendraget.