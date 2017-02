Emil Iversen fikk viljen sin - reiser hjem fra VM i Lahti

Saken oppdateres.

LAHTI: Helt siden fallet i sprintstafetten søndag, har Emil Iversen ytret et ønske om å reise fra mesterskapet. Tirsdag fikk han lov til det.

– Når Emil ikke ønsker å være en del av laget i Lahti til over stafetten, er det bra for han å reise hjem, sier landslagstrener Tor Arne Hetland i en pressemelding.

Iversen er dermed ikke aktuell for stafetten eller femmilen som avslutter mesterskapet.

Tungt VM

Emil Iversen har hatt et svært tungt VM. Etter nedtur på sprinten på åpningsdagen fikk han en skikkelig smell etter å ha falt fra medalje på lagsprinten søndag. Samme kveld fikk han beskjeden om at han ble vraket til onsdagens 15-kilometer.

Da Adresseavisen og flere andre norske medier møtte ham i den norske VM-leiren i Vierumäki tirsdag formiddag, var trønderen fortsatt skuffet og lei seg. Han ønsker å dra hjem til Norge.

– Det er blytungt å gå her, så jeg drar nok hjem ganske fort. Det er ingen som stopper meg fysisk. Det blir ikke noe stafett på meg, og jeg tror nok jeg drar hjem før det, helst så fort som mulig, uttalte han.

Tirsdag kveld var hans far, Ole Morten Iversen, på plass under premieseremonien i sentrum av Lahti. Som svensk landslagssjef så han at Charlotte Kalla tok imot sølvmedaljen på 10-kilometeren, kun slått av suverene Marit Bjørgen.

Pappa Iversen forteller at han besøkte sønnen mandag kveld, og at han da ble beroliget.

Var litt bekymret

– Jeg fikk snakke skikkelig med ham i går. Jeg ble litt lettet. Da jeg pratet med ham kvelden før var jeg litt bekymret, innrømmer han.

Ole Morten Iversen sier at Emil fortsatt er skuffet, men at han har et reflektert forhold til det som har skjedd.

– Hva han sa i den situasjonen han var i søndag kveld skal man i hvert fall ikke legge mye vekt på, sier faren.

– Har to valg

Den svenske landslagstreneren mener sønnens støtteapparat har to valg i den situasjonen Emil er i nå.

– Det er enten å gi ham tillit med en gang og la ham få gå 15-kilometeren, eller si at han skal hjem og roe seg ned. Nå når han ikke ble tatt ut til 15-kilometeren er jeg i hvert fall helt enig i at han bør komme seg hjem og begynne å trene. Her blir det bare stress og kaos likevel, sier pappa Iversen til Adresseavisen.

Han mener det vil være vanskelig å komme seg videre dersom Emil fortsatt blir værende i den norske VM-leiren.

– Visste ikke

– For ham tror jeg det er viktigere å komme seg hjem og gå noen turer i Grova i Meråker.

Argumentet for å beholde Iversen i Finland var at han da kunne steppe inn som reserve på stafetten.

– Jeg tror at enten å få full tillit eller å reise hjem er best. Da jeg snakket med Emil i går visste han ikke hvor lenge han blir værende her.