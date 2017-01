Emil Iversen sender bilder til Ustjugov på nettet

Saken oppdateres.

VAL MÜSTAIR: Sergej Ustjugov imponerte igjen og vant også den andre etappen i Tour de Ski, ti kilometer klassisk fellesstart i sveitsiske Val Müstair. Martin Johnsrud Sundby og Didrik Tønseth tok de to neste plassene på pallen.

Kan ikke engelsk

I sammendraget leder Ustjugov nå med snaut 19 sekunder på Sundby. Emil Iversen er nest beste norske løper i sammendraget. Han er på femteplass, ett minutt og ni sekunder bak russeren. Iversen gikk inn til 18. plass på søndagens tikilometer.

Etter rennet røpet Iversen at han har kontakt med Ustjugov, til tross for at Tour de Ski-lederen ikke kan et eneste ord engelsk.

– Han sier ikke så mye, men jeg chatter litt med ham på nettet. Vi bruker Google Translate, forteller Iversen til Adresseavisen.

Den humørfylte Meråker-løperen forteller at russeren også har fått tilsendt bilder.

– Best å spørre Emil

– Vi skriver litt forskjellig, god jul og hvordan formen er. Jeg kan sende ham noen damebilder. Vi føler vi kjenner hverandre, men vi får nesten ikke til å snakke sammen. Det er nesten litt komisk.

Ustjugov hadde med seg tolk da han møtte pressen etter den andre etappen i Tour de Ski. Han smiler bredt på spørsmålet om hvilke bilder han har mottatt fra Iversen.

– Det er det best å spørre Emil om, humrer han til Adresseavisen.

Ustjugov forteller at Iversen tok kontakt da meldingen om at seks russere var utestengt fra Tour de Ski kom.

Stoler på Ustjugov

– Da skrev han til meg og spurte hva som skjedde. Jeg svarte at alt var ok og at jeg ikke var på listen. Jeg forsøker å holde kontakt med utøvere på min alder. Vi kan gratulere og støtte hverandre. Det er bra, sier mannen som nå er sammenlagtfavoritt sammen med Sundby.

Iversen er ikke i tvil om at han stoler på sin russiske kamerat selv om seks russere er utestengt.

– Ja, det er klart jeg gjør det.