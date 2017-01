Sundby før monsteretappen: Går til det ljomer i fjellene når jeg sprekker

Saken oppdateres.

VAL DI FIEMME: – 1.12 er fryktelig mye og Sergej er i fanstastik form. Men jeg skal gjøre et ærlig forsøk. Jeg kommer ikke til å gå for den annenplassen, jeg går for seieren. Så får det enten ljome i fjellene når jeg sprekker eller så går det bra., sa Johnsrud Sundby da han møtte de skrivende norske mediene etter seieren på 15 kilometer klassisk fellesstart i Val di Fiemme.

Martin Johnsrud Sundby satte inn et kjemperykk i bunn av siste bakke. Da slet sammenlagtleder Sergej Ustjugov og Dario Cologna å henge med. Det var et rykk som holdt helt inn til mål.

– Skal gjøre et forsøk

Med det kuttet han ned forspranget til den russiske Tour-lederen med 22 sekunder. Da Sundby og Ustjugov satt sammen på den internasjonale pressekonferansen, pekte russeren smilende på nordmannen og kalte ham favoritt foran avslutningen opp den stupbratte slalåmbakken Alpe Cermis.

– Det mener han ikke når han leder med 1.12. De er utenkelig at jeg skal klare å ta igjen det. Men jeg skal gjøre et forsøk.

– Hva skal til for at du vinner Touren?

– Jeg må ha en god dag. Og så er jeg avhengig av at Sergej har en dårlig dag. Har du en middels dag skal han klare å holde unna. For jeg er ikke noen ekspert opp den bakken. Hvis du ser de siste årene, så er det ikke dre jeg har avgjort Tourene.

– Hvordan disponerer du løpet opp monsterbakken?

– Man må gå konservativt inn i bakken. Det som er spesielt i den bakken er at man kan ha en god ledelse og likevel føles de andre veldig nærme. Du har traversene, i tillegg er det så bratt og man bruker lang tid. Jeg vet alt om det, at det å kikke seg ned og tenke «jøss, er han der?», det kan man bli psyket ut av. Det får jeg håpe han blir, for Ustjugov har ikke vært i denne situasjonen tidligere.