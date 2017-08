Kan vi forlange av studentene at de skal bidra til en bedre verden?

Sitter igjen med et monster av en tv-benk fra Ikea, med ei smørje av ledninger og kabler på baksiden

Ny forskning: ADHD øker sannsynligheten for å bli forelder som tenåring

Guidet tur i et hav av menn

Her jubler de for Klæbo og Northug

«Av og til skal det ikke mer til enn at jeg går inn på Instagram, så føler jeg meg plutselig dritt.»

Integrering et godt middel mot terror

Etter fire år preger tragedien fortsatt Justyna Kowalczyk: – Jeg trenger medisin for å sovne

Stavanger Oilers tok årets første seier: – Viser at vi kan slå hvem som helst

Etter fire år preger tragedien fortsatt Justyna Kowalczyk: – Jeg trenger medisin for å sovne

Saken oppdateres.

I 2013 ventet den polske skistjernen Justyna Kowalczyk sitt førstefødte barn. Så ødela spontaborten alt.

Da tragedien nådde polske medier året etter, snakket Kowalczyk ut om sin depresjon.

Tre år etter er ikke 34-åringen nede i en dyp bølgedal lenger. Det forteller hun i et intervju med nettstedet sport.pl.

Etter et spørsmål om hvordan hun kom seg så raskt ut av depresjonen, understreker imidlertid Kowalczyk at hun fortsatt bruker medisiner.

– Jeg sovner fortsatt ikke uten å ta sovemedisin. Og den er sterk, sier Kowalczyk.

Kowalczyk utdypet ikke hvilken type medisin hun benytter seg av. Og for ordens skyld: De fleste sovemedisiner finnes ikke på dopinglisten.

Fikk du med deg vårt intervju med Therese Johaug dager før CAS-dommen? Her er det:

Et rop om hjelp

Kowalczyk har vært blant verdens beste langrennsløpere i en årrekke. I Liberec-VM i 2009 tok hun for eksempel to individuelle VM-gull. Senere har hun også vunnet to OL-gull.

Når hun ikke har vært i sporet, har imidlertid Kowalczyk tidvis slitt psykisk. Kowalczyk har vært svært åpen om problemene, noe hun har fått mye ros for i hjemlandet.

Kowalczyk valgte først å snakke ut om depresjonen i et intervju i 2014. Det angrer hun ikke på i dag.

– Det var et slags rop om hjelp, sier Kowalczyk.

Hun er også glad for at hennes historie har kunnet hjelpe andre.

– Siden livet mitt hadde så mange bekymringer, var det en av de bedre beslutningene. Jeg har møtt folk som er syke eller bryr seg om de syke, og mange av dem har sagt at dette var viktig for dem. I utlandet kom noen til meg og sa at jeg hadde reddet livet deres.

– Alt har forandret seg

Den polske skistjernen forteller at hun var «skrekkslagen» da depresjonen sto på som verst. Nå trives hun imidlertid langt bedre i hverdagen.

– Alt har forandret seg. Smilet er normalt og ekte, og arbeidet gjør meg lykkelig.

Nå spørs det om situasjonen i privatlivet også kan føre til bedre resultater i skisporet. Under VM i Falun i vinter var Kowalczyks beste prestasjon en åttendeplass på 10 kilometer klassisk.

Den internasjonale langrennssesongen begynner 24.11 i finske Kuusamo.