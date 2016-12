FIS bekrefter: Seks russere utestenges - får ikke gå Tour de Ski

Saken oppdateres.

Det kommer i kjølvannet av del to av McLaren-rapporten som ble lagt frem i desember. Der kom det frem at godt og vel 1000 russiske idrettsutøvere, fordelt på 30 idretter, var en del av et statlig styrt dopingprogram.

FIS bekrefter også at løperne det dreier seg om er Jevgenij Belov, Julia Ivanova, Aleksander Legkov, Jevgenia Sjapovalova, Aleksei Pehtukov og Maksim Vylegzjanin. Dermed blir ingen av dem å se på startstreken i Tour de Ski, som starter nyttårsaften.

Tidligere i romjulen gikk både Legkov og Belov ut med at de ikke kom til å gå etapperennet, fordi de er midlertidig utestengt av IOC. Samtidig bedyret de sin uskyld:

– Vi har aldri tatt forbudte stoffer og aldri benyttet ulovlige metoder. Vi har alltid fulgt antidopingreglementet og underkastet oss tallrike prøver, hevdet Legkov og Belov.

Julia Ivanova har også bekreftet at hun er suspendert.

Sjokkrapporten

Tidlig i desember kom del to av Wada-rapporten i granskningen mot russisk idrett og OL i Sotsji i 2014. Lederen av gruppen, Richard McLaren, presenterte nye, skremmende funn, blant annet at rundt 1000 russiske utøvere skal ha vært en del av et organisert dopingprogram.

Wada-utvalget har funnet beviser for at det har foregått systematisk doping fra 2011 til 2015. McLaren sa i sin presentasjon at de hadde beviser på at utøverne ikke gjorde dette individuelt.

28 russere skal stå i fare for å bli suspendert, seks av disse langrennsløpere.