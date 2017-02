Falla om Bjørgen: – Hun er en maskin, laget av noe annet helt annet enn oss andre

Saken oppdateres.

Konkurrentene sier bare at hun er rå, i en egen klasse, og at hun vil bli VM-dronningen.

Bjørgens karrière er brolagt med gull og priser. 18 gull fra internasjonale mesterskapet virker skremmende på alle dem som gjerne vil overta tronen.

Beholdningen kommer til å øke i Lahti.

For det er ikke noe som taler for at vinneren av 15 km med skibytte på Lygna skal klappe sammen før mesterskapet i Finland.

Drar på familietur før VM

Søndag drar hun og familien til Davos for å få noen rolige dager på 1600 meter.

Det betyr vekk fra de andre på laget, som har valgt litt ulike opplegg.

Bjørgen har tro på at akkurat dét skal gjøre susen, slik at hun tar seg enda fortere frem.

Bare laget av muskler

– Hun er en maskin, laget av noe annet helt annet enn oss andre. Hun er laget av muskler, bare muskler, sier toeren Maiken Caspersen Falla.

Løperen fra Gjerdrum IL vant spurten mot Heidi Weng, men da hadde Bjørgen allerede vært i mål i ett minutt og 21 sekunder. Makan!

Selv landslagstrener Roar Hjelmeset var overrasket, men kanskje aller mest fordi Weng slapp så tidlig i løpet.

Samtidig har Norges beste langrennsløper hatt god tid til å bygge seg opp, siden hun droppet Tour de ski.

Det er en påkjenning på kroppen. Weng vant den touren sammenlagt.

Alle digger Bjørgen

Beundringen er uansett stor, ikke bare fra kongen, som ble beroliget av skidronningen selv, men også alle dem som Bjørgen er sammen med i VM-troppen.

De ønsker å kopiere hennes bedrifter, men det må nødvendigvis ta tid.

– Hun er ti år eldre enn meg og har sikkert trent 10.000 timer mer, sier Caspersen Falla og fortsetter:

– Marit har et enormt grunnlag. Med så mye trening gjennom så mange år er det klart at man blir god av det.

26-åringen har planen om å bygge seg opp år for år, men har jo foreløpig også oppnådd mye som toppidrettsutøver.

– Jeg kan ikke helt sammenligne med meg Marit.

Heidi Weng har hatt en stor sesong, men Bjørgen ble noen numre for stor på Hadeland.

– Det er veldig imponerende det hun har fått til. Når man er litt opp i årene, og har fått unge og greier. Det er nesten irriterende, ler Weng.

Tar med mor og far på oppladning

– Men jeg har ikke gitt opp å slå henne, fortsetter BUL-løperen, som skal lade opp til VM sammen med familien på hytta på Skeikampen.

De fleste andre på landslaget skal være samlet på Sjusjøen, før det blir verdenscuphelg i estiske Otepää før avreise VM-byen.

Beundrer lagvenninnen

Ragnhild Haga, som også er i VM-troppen, mener at Marit får gå sine egne renn.

– Hun er rå. Marit er en av dem jeg beundrer mest som utøver og person. Jeg unner henne alt godt.

Mester over alle mestre

Bjørgen tok sitt 19. NM-gull i karrièren, men akkurat øvelsen skiathlon hadde hun ikke vunnet siden 2013.

Men hvem skal stoppe henne nå? Vi spurte Bjørgen selv på pressekonferansen, etter at hun hadde kysset og klemt på sønnen Marius, og ikke minst hatt en hyggelig samtale med trofaste Kong Harald.

Han liker å være tilskuer på ski-NM.

– Heidi, Ingvild (Flugstad Østberg), Stina Nilsson hvis hun skal gå, Charlotte Kalla og Krista Pärmäkoski, sier Bjørgen.

Sistnevnte er finnenes egen yndling.

– Har du selv i det hele tatt noen svakheter?

– Utfordringen er i sprint når farten akselererer, og i avslutningen. Der skal man plassere seg, sier veteranen, som går sprinten, men ikke lagsprinten.

Hun har ellers alle de øvrige distansene å konsentrere seg om.

Vil ha noen rolige økter

Høydeoppholdet den nærmeste tiden er valgt med omhu.

Bjørgen har ikke vært i høyden på 1,5 år, og da er kanskje 1600 meter greit, selv om det opprinnelige målet av 1800 meter.

Før og etter fødsel?

Landslagstrener Roar Hjelmeset vil ikke si noe om Bjørgens maktdemonstrasjon har med mammaeffekten å gjøre. Han synes det spørsmålet om før og etter fødsel er vrient å svare på.

Han sier bare dette:

– Jeg hadde ikke regnet med at hun helt skulle glemme å gå på ski i løpet av ett år. Men uansett – nå er det virkelig gamle takter over henne.