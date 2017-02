Falla tok suverent gull: - En halv fotballstadions forsprang

Saken oppdateres.

Maiken Caspersen Falla (26) ble torsdag den første gullmedaljevinneren i Lahti-VM. Falla spurtet fra konkurrentene i bakkene før oppløpet i finalen, og var til slutt suveren.

– Det er en halv fotballstadions forsprang, utbrøt Jann Post da Falla var på vei inn på oppløpet.

Dette er Fallas første individuelle VM-gull, selv om hun har vært blant verdens beste sprintere i en årrekke allerede.

– Jeg kan ikke tro at det nettopp skjedde. Jeg er så opprømt, sier Falla i et intervju med arrangøren.

Jessica Diggins tok andreplassen, mens lagvenninne Kikkan Randall tok tredjeplassen.

Falla sier at hun ikke var klar over at hun ledet så suverent som hun gjorde inn mot oppløpet.

– Nei, i den siste svingen var jeg sikker på at Diggins var på bakskiene mine, for hun kjørte fantastisk bra i den siste utforkjøringen, sier vinneren.

Nå er hun regjerende mester både i OL og VM.

Favoritter røk ut tidlig

Falla var den eneste av de største favorittene som kom helt til finalen.

Kvartfinalene gikk ikke helt etter planen for de norske. Kathrine Harsem røk ut i sitt heat, men utviklingen var spesielt overraskende i kvartfinaleheat 5.

Der havnet Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Marit Bjørgen - alle blant favorittene - bak etter en utforkjøring. Til slutt var det kun Weng som klarte å berge avansement, mens Bjørgen og Østberg røk ut.

Utviklingen fikk NRK-eksperter til å spekulere om dårlige ski. Les mer om det her:

– Det er ikke skiene. Det var forskjell i løypene. Det har snødd, og da er det stort sett et spor som er raskere enn de andre, sa Bjørgen selv til NRK.

Favorittene fortsatte å feile i semifinalene. I det første semifinaleheatet kolliderte Stina Nilsson og Natalja Matvejeva, og begge røk ut.

Heidi Weng røk også ut i sin semifinale.

