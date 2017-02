Finnen skrek banneord mot Iversen: - Jeg var rasende

Saken oppdateres.

LAHTI: Sjelden har ordtaket «gode miner til slett spill» vært mer gyldig enn da Iivo Niskanen og Sami Jauhojärvi kom til pressekonferansen som bronsevinnere. Gullet hadde de kraftig los på helt til Emil Iversen gjorde sitt skjebnesvangre sporbytte.

Roet seg etter hvert

I kampens hete like etter målgang handlet det om bannskap og utskjelling. Finnenes trener Reiho Jylhä var rasende.

Alle vet hvordan det endte. Både Niskanen og Iversen ble liggende i snøen mens Russland og Italia seilte inn til gull og sølv.

– Melkesyre gjør mye rart med hodet, sa Sami Jauhojärvi om Iversen-manøveren som skapte dårlig stemning i hele Finland.

Han mente at melkesyra kokte såpass i kroppen til trønderen at han ikke maktet å tenke klart.

– Han følte vel at han måtte

Iivo Niskanen var heller ikke imponert over prestasjonen til Iversen. Finnen gjentog et stygt banneord flere ganger etter at Iversen krysset målstreken, og ifølge svenske Expressen skrek han «gjorde du virkelig nettopp det der?».

Ivo Niskanen hadde også fått tid til å roe seg ned før den internasjonale pressekonferansen. Men han innrømmer gjerne at det var sinne som herjet like etter målgang.

– Jeg var veldig sint. Kanskje hadde vi tapt en gullmedalje. Men det er over nå. Vi har bronse og mesterskapet fortsetter.

Aftenposten spurte hvilke banneord 25-åringen brukte etter å ha gått i mål.

– Det var mitt eget språk, sa han etter en lengre pause

Se Iversen-kollisjonen her:

En liten del av livet

De to finnene kom absolutt sist til pressekonferansen. Niskanen er den unge, og han så gretten ut. Sami Jauhojärvi har vært med siden 2000 på det finske landslaget og tok dette litt penere. Han har tross alt vært ute en vinterdag før.

Det var kanskje 35-åringens siste sjanse til en medalje i mesterskap. Likevel valgte han å trekke de store linjene da han ble spurt i plenum om sine følelser.

– Dette er en del av sport. Og sport er bare en liten del av livet. Vi må være glad for at vi får medalje foran våre egne tilskuere denne kvelden, sa han og sukket.

Klar for forsoning

Niskanen fremsto forsonende, men samtidig litt matt.

– Emil har gått mange sprinter. Kanskje var det akkurat det sporskiftet han følte at han måtte gjøre hvis han skulle kjempe om gullmedaljen. Han ønsker virkelig å vinne, og det gjorde jeg også. Jeg hadde bedre fart da han gjorde det valget. Men øhhh, det er sprint.

– Jeg har tatt Emil Iversen i hånden og han har beklaget det han gjorde. Vi har mange år foran oss som konkurrenter. Kanskje når vi får opplevd medaljeseremonien her i byen, vil dette smake litt bedre, sa Iivo Niskanen som blir en av favorittene på 15-kilometeren kommende onsdag.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: