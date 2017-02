Finnene lokker med tangoshow under VM: - Vi har skapt et helt nytt konsept

Saken oppdateres.

Onsdag er ski-VM endelig tilbake i finske Lahti. Det er syvende gang mesterskapet arrangeres i byen.

Arrangørens salgsdirektør Mikko Saarinen forteller om stor interesse for billetter til mesterskapet.

– Nordiske grenerer er en del av den finske folkesjelen. Interessen er veldig høy, spesielt for langrenn, der det finske laget presterer bra. Også for skihopp, der Finland ikke har prestert så bra i det siste, er det veldig stor interesse, forteller Saarinen til Aftenposten.

«Friday Night Fever»

Med stor entusiasme forteller Saarinen om at årets ski-VM blir annerledes enn de foregående mesterskapene.

– Vi har skapt et helt nytt konsept, forklarer han.

Det bærer også programmet, som man kan se her , preg av. Hver av de 12 mesterskapsdagene har nemlig ambisiøse, engelske navn, som «Epic Thursday», «Superman Wednesday», «Thursday of Stars» og «Friday Night Fever».

Som Saarinen i Lahti2017-organisasjonen forklarer, er hovedtanken bak titlene at publikum skal få oppleve langt mer enn bare skirenn.

Tangofestival

Ett eksempel er tirsdag 28. februar, da Marit Bjørgen, Krista Pärmäkoski og de andre skistjernene skal måle krefter på 10-kilometeren i klassisk stil. Men hvorfor kaller egentlig arrangøren denne dagen for «Tango Tuesday»?

– På denne tirsdagen er 10-kilometeren den eneste øvelsen. Konkurransen varer bare i én time. Vi mener at det ikke varer lenge nok for at 30.000 mennesker skal komme, mange av dem fra over tre timer unna. Derfor har vi mer på programmet, sier Saarinen, og forklarer videre:

– Vi har et fint samarbeid om en tangofestival på stadion. Vi blander underholdning med sport.

– Tror du noen av utøverne kommer til å være med på tangodansen?

– Godt spørsmål. Dersom Krista Pärmäkoski vinner en medalje, blir hun kanskje med i lykkesrusen? spør Saarinen retorisk.

Tango-showet er altså et tiltak for å gi skifans ytterligere insentiv til å dra helt til Lahti. Og Saarinen har grunn til å tro at det vil falle i smak.

– 85 prosent finner

Dansen har nemlig vært svært populær i Finland i en årrekke, selv om den opprinnelig stammer fra Argentina. Mange tror årsaken til populariteten er at dansen passer til finnenes lynne.

På den aktuelle tirsdagen blir det tangoshow på skistadion før og etter 10-kilometeren, med kjente, finske dansere. Saarinen håper det vil trekke flere tilskuere til Lahti. Tango er en gjenganger på VM-programmet, men det blir også fyrverkeri og disco, blant annet.

I skrivende stund er det imidlertid bare den første lørdagen, også kjent som «Saturday Winter Carnival», som er utsolgt. Den dagen er det fellestart med skibytte for begge kjønn, samt hopprenn for herrene.

Saarinen forteller at Norge er et viktig marked for arrangøren.

– Rundt 85 prosent av de som kjøper billetter er finner, mens 15 prosent er internasjonale gjester. Innenfor disse 15 prosentene, er Norge det viktigste markedet. Etter Norge kommer Sverige, Sentral-Europa og Russland.

Ski-VM i Lahti starter onsdag, med kvalifiseringsrenn i langrenn. Torsdag skal de første medaljene deles ut. Da er det langrennssprint for både kvinner og menn.

