Finsk langrennsprofil om Johaug-anken: – Tommel opp til FIS

Saken oppdateres.

– Min mening er at dette er viktig for sportens troverdighet. Når det finnes regler, så håper man at de følges, sier hun til Yle .

Tirsdag ble det nemlig klart at Therese Johaugs dom på 13 måneders for å ha testet positivt på Trofodermin i oktober ankes. Hverken IOC eller WADA valgte å anke dommen – det gjorde derimot FIS.

Det kan i verste fall bety at OL i Sør-Korea neste sesong står i fare for langrennsstjernen.

Blant andre TV 2-ekspert og tidligere toppsyklist Mads Kaggestad, spår at FIS ikke ville anket dersom de ikke mener at straffen bør skjerpes betraktelig.

Saarinen gir tommelen opp

«FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken. Dette til tross for at medisinen var ukjent for henne og ble kjøpt i et fremmed land. Av den grunn har FIS valgt å anke dommen,» kom det frem i en pressemelding fra FIS.

Den finske langrennsløperen Saarinen har vært kritisk til Therese Johaugs forklaring, og uttalt at hun er skeptisk til den. Hun mener straffen som ble gitt i utgangspunktet var for mild.

– Om man går ut ifra finske rettsprinsipper er det helt rett å anke. Minimumsstraffen er to år for denne forseelsen. Jeg gir tommelen opp til FIS, sier finnen.

Mener det er bra for troverdigheten

Sveriges landslagssjef, Rikard Grip, mener FIS gjør rett i å anke den 13 måneder lange dommen.

– For idretten sett under ett tror jeg at det er bra at det ikke bare er norske instanser ser på det, uten at det blir gransket på internasjonalt nivå, sier han til Aftonbladet .

Hva han mener er en fortjent straff vi ikke landslagssjefen uttale seg om.

– Jeg mener det viktigste er at det blir en internasjonal vurdering av det. Om de velger å videre eller helt enkelt godkjenner dommen, har jeg ingen vurdering av, sier Grip.

På spørsmål om en internasjonal granskning vil være for det beste, svarer den svenske landslagsløperen Hanne Falk følgende til samme avis:

– Jeg har ikke reflektert over det, men stoler på det de norske instansene har gjort og at man internasjonalt gjør en god vurdering så det kommer et svar så fort som mulig. For Therese og alles skyld.

Stor skuffelse i Johaug-leiren

Tirsdagens avgjørelse var en stor nedtur i Johaug-leiren.

– Vi er skuffet, og synes det er uforståelig. Domsutvalgets avgjørelse er streng, sammenlignet med rettspraksis, så jeg ser ingen grunn til hvorfor de anker, sa advokat Christan B. Hjorth til Aftenposten.

– Hvordan reagerte Therese på denne beskjeden?

– Hun er veldig skuffet og lei seg, sier Hjorth.

– Vi hadde håpet at vi skulle sette en strek nå. Nå må vi bare forholde oss til det og avvente og se hva avgjørelsen i blir i CAS, sier Johaug-manager Jørn Ernst.