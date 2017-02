Finsk skitopp: - Forhåpentligvis kan vi glemme 2001 nå

Saken oppdateres.

RUKA: I år feirer Finland at det er 100 år siden nasjonen erklærte seg som selvstendig fra Russland. Ett av de største høydepunktene i jubileet er skimesterskapet i Lahti.

Mika Kulmala, direktør i Det finske skiforbundet, sier at det er veldig viktig for finnene å vise verden at de kan arrangere et godt mesterskap, med en åpen og ren idrett.

– I 2001 var mesterskapet perfekt arrangert, men ingen husker dessverre det. Ingen husker resultatene i hopp eller at vi gjorde det veldig bra i kombinert. Alle husker bare dopingen. Forhåpentligvis kan vi glemme 2001 nå.

– Vil det bli en ny start?

– Vi har allerede fått en ny start, men det kan være slutten på den prosessen.

Vil nå nye

Kulmala er spesielt opptatt av at finnene skal presentere et dopingfritt mesterskap. Han er også opptatt av å gi den unge delen av befolkningen en god skiopplevelse.

– Ja, for vi trenger å rekruttere en ny generasjon til idretten vår. Vi må få ned snittalderen til både de som kommer på stadion og de som ser skiidrett på TV, sier han.

VM har allerede blitt en suksess i sosiale medier. Kulmala sier at et ski-VM fort er det største idrettsarrangementet Finland kan arrangere, kanskje med unntak av et vinter-OL.

Direktøren forteller at til tross for at mange i Finland opplevde at fordømmelsen var stor fra Norge for 16 år siden, så er han sikker på at de norske supporterne som kommer i tusentall vil bli tatt godt imot.

– Dere er viktige for oss i Lahti. Norge er en sterk idrettsnasjon, spesielt i de nordiske grenene, sier Kulmala, som også forteller at troen på finsk suksess også er stor.

Krista Pärmäkoski, Matti Heikkinen og Iivo Niskanen er de største hjemmehåpene i langrennssporet.

Folkefesten utenfor idrettsarenaen er naturligvis også viktig for arrangørene.

De har lagt opp til det de selv kaller verdens største afterskifest, og har satt av et område på størrelse med to fotballbaner til festlighetene.