Finsk skitopp skjelte ut Iversen på direktesendt TV: - Han gråt voldsomt, som et lite barn

Saken oppdateres.

LAHTI/TRONDHEIM: Det ble svært dramatisk da lagsprinten for herrer skulle avgjøres søndag. Iivo Niskanen og Emil Iversen kolliderte like før oppløpet.

Det ødela gullsjansene for både Norge og Finland. Til slutt bestemte juryen å ikke straffe Iversen, med den begrunnelse at handlingen «ikke påvirket sluttresultatet». Les mer om juryens begrunnelse her:

Sprinttrener Arild Monsen var på jurymøtet, og forteller at det gikk hett for seg etter målgang.

- Finnene var rasende spontant. Det var selvfølgelig ikke noe handling Iversen gjorde med overlegg, sier Monsen.

Iivo Niskanen var synlig rasende etter målgang, og skrek ut banneord.

Se kollisjonen her:

Tirade på TV

I et intervju med den finske TV-kanalen YLE var Finlands landslagssjef Reijo Jylhä rasende på Iversen. Jylhä fortalte også at Iversen brøt sammen i juryrommet.

– Både Iversen og Niskanen gikk i juryrommen. Iversen brukte lang tid. Han gråt voldsomt, som et lite barn som hadde blitt fratatt sin kjærlighet på pinne, sa Jylhä.

Jylhä omtalte også kollisjonen som en «direkte blokkering» fra Iversen.

Iversen: - Det stemmer bra

Når konfrontert med Jylhäs uttalelser, svarer Iversen slik:

– Jeg var som et barn som ikke fikk godteri, det stemmer bra. Jeg var veldig skuffet. Drømmen ble knust, sier Iversen til svenske Expressen .

Jylhä hadde roet seg ned før han møtte Aftenposten like etterpå.

– Jeg er ikke så sint lenger, men jeg var det rett etter fallet. Det skjedde så fort, og Emil forsøkte å posisjonere seg. Jeg tror vi tapte gullet på dette, sier Jylhä.

Protesterer ikke

Både representanter fra Finland og Norge måtte forklare seg i jurymøtet, men Finland ville ikke levere inn protest mot Norge.

– Vi kan ikke endre noe, og jeg tror ikke vi kommer ikke til å levere en protest, sa Jylhä til Aftenposten.

Like etter rennet fortalte Iversen at han ikke kolliderte med vilje. Når spurt om hvordan han tenkte før kollisjonen, forklarte han seg slik:

– Jeg ser at han er ganske nære når jeg går i siste sving. Jeg vil at han skal gå i yttersporet om han skal gå forbi meg. Men han har mye høyere fart enn jeg hadde tenkt, så da går det som det går, fortalte Iversen til Adresseavisen.

– Fryktelig skuffet

En av Finlands mest anerkjente langrennsreportere, Pekka Holopainen, melder ifølge NTB om lett tungsinn etter dramaet.

– Finland er fryktelig skuffet og nede etter dette. Det er ikke ofte man får sjansen til å ta gull. Iversen må diskes etter dette. Han sjenerte jo finnen, sier Holopainen til NTB.

– Blir Iversen en «persona non grata» i Finland etter dette?

– Nei, dette er sprint og slikt skjer og må skje for å skape interesse for langrenn, sier Holopainen.

Russland utnyttet kollisjonen og tok gullet. Da Norge og Finland endte i snøen tydet det aller meste på finsk gull.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: