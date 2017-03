Flagget Bjørgen fikk, har en helt spesiell historie. Den inkluderer Petter Northug for to år siden.

Saken oppdateres.

LAHTI: – Vi følte egentlig at vi sto litt for nær målstreken, så det var merkelig at Marit ikke hadde fått et flagg allerede. Jeg bøyde meg så langt ut over gjerdet jeg klarte og ropte. Så kom hun og tok det, sier Sigmund Kasin.

Marit Bjørgen gjorde som de håpet, og plukket det med seg da hun cruiset inn til stafettgull for Norge torsdag ettermiddag.

Rutinerte flagg-gutter

Det samme flagget har feiret VM-gull også tidligere. Da Petter Northug vant sprinten i Falun.

– Jeg husker at vi prøvde å gi Petter flagget den første gangen han passerte oss etter løpet, men han fikk ikke tak i det. I stedet havnet det i snøen innenfor gjerdet. Da løftet jeg en unge over reklameskiltene som plukket det opp, og så fikk vi gitt det til ham den neste gangen han passerte, sier Sigmund Kasin.

Måtte reise fra Petter-pinnen

Studeres de to gullbildene nøye, er det lett å få øye på at de to flaggene ikke er veldig likt satt opp. Northug holder en trepinne, mens Bjørgens flagg henger på en teleskopstang. Det har ifølge Kasin en enkel årsak.

– Den trepinnen som Petter holdt gikk ikke ned i bagen da vi dro fra Falun, så vi måtte ta av flagget. Da vi kom til Lahti, kjøpte vi i stedet en teleskopstang til det. Derfor ser det ikke så likt ut. Men jeg lover at det er det samme flagget, sier han.

Møtte Bjørgen selv etter løpet

Jobben med å få tilbake flagget etter gullfeiringen var nesten verre. Til slutt fikk de hjelp av en journalist til å plukke det opp. Deretter ble kompisene stående inne på stadion til det var nesten folketomt. Så snek de seg inn i såkalt «mixed zone». Der møtte de Bjørgen selv, og fikk et nytt minne for livet.

Tar imot bud

Kasin kjøpte selv flagget for «tre-fire tusen kroner» i Falun. Nå antyder han at flagget kan være til salgs. Dersom noen kommer med et godt nok bud.

– Det er til salgs, men det blir ikke billig. Det er jo litt moro å ha det, sier han.