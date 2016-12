Flere profiler trekker seg fra Tour de Ski

Saken oppdateres.

Fra før har Marit Bjørgen og Petter Northug meldt forfall til Tour de Ski. Nå melder også to av svenskenes beste kort at de trekker seg fra Tour de Ski, kort tid før konkurransen begynner.

De to er Calle Halfvarsson og Anna Haag. Begge to er svekket etter å ha pådratt seg en forkjølelse i desember.

– VM er målet

Halfvarsson skriver i en pressemelding at han ble forkjølt under verdenscupen i Davos tidligere i desember.

– Jeg har ikke kunne forberede meg på en ordentlig måte før Touren. VM har hele tiden vært mitt største mål i vinter, og med tanke på gjentatte forkjølelser det siste året vil jeg ikke risikere noe. Jeg vil prioritere VM, sier han.

Han blir erstattet av Anton Lindblad.

Også på damesiden blir Sverige svekket. Anna Haag våknet i dag tidlig med halstrøbbel, og blir erstattet av Evelina Settlin. Det var lenge usikkert at den svenske stjernen Charlotte Kalla skulle delta etter at hun ble rammet av hjerteflimmer tidlig i sesongen. Men i forrige uke kom bekreftelsen på at hun skal delta.

Slind meldte forfall

Kari Øyre Slind meldte i går forfall til Touren på grunn av dårlig form. Hun blir erstattet av Martine Ek Hagen. Astrid Uhrenholdt Jacobsen var også med i planene, men trakk seg før offentliggjøringen av lagene på grunn av overtrening.

I tillegg til sykdomsforforfallene er tre russiske utøvere utestengt fra Tour de Ski. Aleksandr Legkov, Maksim Vylegzjanin og Jevgenij Belov stiller ikke til årets konkurranse på grunn av den store dopingsaken i Russland.