Østberg slo tilbake - parkerte konkurrentene: – Jeg var forbannet på meg selv

Ingvild Flugstad Østberg var overlegen på den fem kilometer lange fellesstarten i Tour de Ski. Lenge gikk hun sammen med Heidi Weng og finske Krista Pärmäkoski, men i mål var hun overlegen.

– Hun slår knockout på konkurrentene, konstaterte TV 2s kommentator, Christian Paasche.

Weng og Flugstad Østberg satte fart allerede fra start. Det var egentlig ikke sånn hun hadde planlagt dagen.

– Jeg følte formen var bra i går. Planen var å være litt bak i starten, men så bare gikk jeg for det og håpet at jeg hadde nok kraft til å holde hele veien. Det var gøy, sier Flugstad Østberg i et intervju med arrangøren etter løpet.

Var forbannet i går

Med seieren fikk Flugstad Østberg revansje etter gårsdagen. Da ble hun slått ut i semifinalen, selv om hun følte at formen var bra.

– Jeg var forbannet på meg selv i går. Jeg trengte noen minutter for meg selv. Jeg ønsket å slå tilbake, sier Flugstad Østberg.

I mål var Flugstad Østberg syv sekunder foran Heidi Weng som endte på annenplass. Finske Krista Pärmäkoski endte som nummer tre, 11,4 sekunder bak «Flugen».

– Jeg er et konkurransemenneske. Jeg ville være i finalen i går. Jeg var kanskje litt sint på meg selv i dag, lysten på å slå tilbake, sier vinneren.

Og med gårsdagen friskt i minnet, gjorde Flugstad Østberg helomvending på taktikken underveis i løpet.

– Jeg hadde ikke tenkt til å gå først hele veien. Men så var det noen som yppet seg litt i den første mellomspurten. Så da tenkte jeg at jeg kunne gå for det, forklarer Flugstad Østberg til TV 2.

Overtok sammenlagtledelsen

Heidi Weng var storfornøyd med annenplassen.

– Jeg blir så stiv at jeg ikke kjenner beina mine. Allikevel så går det veldig bra. Jeg er veldig glad. Jeg er bare veldig glad for at disse to rennene er over. Det blir greit å komme til Oberstdorf å få noen skikkelige skirenn, sier Weng til TV 2.

Hun sikter da til at de første rennene i Tour de Ski har vært i høyden og at trasseene til tider er teknisk krevende. Dermed ser det lyst ut for fortsettelsen av touren for Weng.

– Jeg gruet meg vannvittig til dette. Jeg var ikke så høy i hatten i dag. Det var steintøft, men det er deilig at det går så bra, sier Weng.

Med seieren overtar Flugstad Østberg ledelsen i Tour de Ski. Hun leder touren med 10,3 sekunder ned til Heidi Weng.

Gårsdagens vinner, Stina Nilsson, endte på femteplass, over 25 sekunder bak den norske vinneren.