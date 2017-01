For tre år siden visste ikke José hva langrenn var. I helgen konkurrerer han mot Northug

Saken oppdateres.

José Chang Calle er oppvokst ved stranden i Ecuador. I 2014 kom han til Norge og Trondheim. Siden OL i Sotsji gikk på tv, skjønte han kjapt at langrenn var noe nordmenn var svært opptatt av. Selv hadde han aldri sett noen gå på langrenn tidligere, dro han ut og kjøpte langrennsski.

I helgen skal han gå Uglarennet i Trondheim. I samme klasse som Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen. Og ikke minst, Petter Northug har sagt at Uglarennet skal bli det andre rennet i comebackhelgen hans.

Målet er OL i 2018

Tre av aller verdens beste skiløpere, mot blant annet José Chang Calle.

– Oi, oi, oi, oi, det visste jeg ikke, det er første gang jeg hører om det. Nå ble jeg skikkelig nervøs. Jeg håper de fortsatt lar meg få lov til å gå, det er nok en god erfaring for meg, sier Calle når han får nyheten om stjerneoppmøtet.

Fortsetter karrièren til Calle som han håper, er det flere møter med verdenseliten i vente. Verdens kanskje mest skiinteresserte ecuadorianer har planer om å delta i OL i Pyeongchang i 2018 for landet sitt. Men da må han skaffe seg sponsor først.

Da vil han i så fall bli den første fra Ecuador som deltar i et vinter-OL.

Landslagstrener Tor Arne Hetland bekreftet i går at Petter Northug gjør comeback i konkurransesammenheng til helgen. Først på Sjusjøen i norgescupen, og så i Uglarennet.

Uglarennet er et skirenn på Byåsen i Trondheim. Rennet ble først arrangert i 1932, og har vært arrangert alle år siden, med unntak av krigsårene og i 1947 og 1961 på grunn av snømangel. Petter Northug vant løpet i fjor med over ett minutt.

Med seg får han også Emil Iversen. Fjorårets komet måtte stå av Tour de Ski, men bekrefter til Trønder-Avisa at han skal gå Uglarennet. Det gjør også Johannes Høsflot Klæbo, årets trønderkomet.

Trent mye i Meråker

José Chang Calle har bodd i Norge i tre år, og skigåingen har vært litt av og på. Men siden juni har han trent godt i skiparadiset Meråker i Nord-Trøndelag, og den siste tiden i Trondheim. I november deltok han i Bruksvalloppet i Sverige, og tidligere har han også gått Birken på fem timer og 40 minutter.

– Etter Bruksvalloppet har jeg nesten ikke trent, men nå har jeg begynt litt igjen. En venn av meg sa at «konkurranse er den beste trening». Men akkurat nå tror jeg kanskje ikke Uglarennet er det beste jeg kan delta på, for nivået er for høyt. Jeg vil kanskje bruke dobbelt så lang tid som de andre, sier han.

Taktikken er å holde igjen litt til avslutningen, og ikke bli utslitt etter fem kilometer. Og prøve å få noen tips fra skistjernene han vanligvis følger på tv.

– Det hadde vært en ære å få tips fra de. Så kan jeg også komme med et ønske tilbake: Ikke gå så fort, sier Calle og ler.

Calle har store planer for skikarrièren fremover. For to år siden stiftet han det ecuadorianske skiforbundet, og drømmen er å delta i OL i 2018.