Forsvarer Northug-vraking: - Får ikke friplass bare fordi han er den han er

Saken oppdateres.

Tidligere sportssjef i norsk langrenn, Åge Skinstad, mener at det ikke er noen som helst grunn til bekymring hverken for norske langrennsinteresserte eller Petter Northug at han ikke får reise til verdenscupåpningen.

– Rennene i Ruka vil ikke bety noe som helst for uttaket til OL. Det som er viktig, er at landslagsledelsen velger det som er best for Petter på lang sikt.

Les om Løfshus’ forklaring og Northugs reaksjon her:

– Ledelsen tar ut de løperne de mener er best. Når OL-uttaket kommer, er det neppe resultatene fra verdenscupåpningen det er lagt mest vekt på, sier Åge Skinstad, som skal være langrennsekspert for OL-kanalen Discovery i februar.

– Må ta hensyn til alle

Han får støtte fra flere på at Petter Northug ikke skal kunne seile inn i den norske troppen på sitt navn og rykte.

– Landslagsledelsen må ta hensyn til alle norske langrennsløpere når de tar ut et lag. Både de som er på landslaget og de som står utenfor. De kan ikke gi Petter Northug en friplass til Ruka bare fordi han er den han er, sier Adresseavisens langrennskommentator Kjetil Kroksæter.

Han har fulgt Petter Northug og norsk langrenn tett de siste 30 årene, og han mener at det slett ikke er avgjørende for Northugs muligheter til å kvalifisere seg til OL at han er med til verdenscupåpningen i Finland.

– Han får mange muligheter, og han blir helt sikkert med i den nasjonale kvoten når verdenscupen er på Lillehammer om knappe to uker. Det er ingen krise for Northug at han ikke blir med til Ruka, sier Kroksæter.

Torgeri Bjørn er ekspertkommentator i NRK. Han mener at Northugs uttak til Ruka er blitt langt mer dramatisk enn nødvendig. Han har ett klart råd til Northug.

– Glem Finland. Kom deg i form, er hans korte beskjed til 31-åringen fra Mosvik.

En relevant øvelse

Tre distanser står på programmet i finske Ruka kommende helg. Bare en av disse distansene er identisk med OL-øvelsene. Det er den innledende klassiske sprinten på fredag.

Resultatene fra denne øvelsen kan komme til å ha en viss innflytelse på uttaket av sprintlaget til OL.

– Men Petter har mange muligheter til å kvalifisere seg senere. Det er klassisk sprint allerede neste helg på Lillehammer, sier Kroksæter.

Etter Lillehammer blir det arrangert en klassisk sprint i Tour de Ski og en i verdenscupen i Planica midt i januar. I tillegg vil NM-sprinten bli arrangert i klassisk stil. På Lillehammer arrangeres det 30 km med skibytte, som naturligvis også er OL-øvelse.

– For Petter er løpene på Lillehammer langt viktigere enn det som skjer i Finland. OL avgjøres ikke i Ruka, sier Torgeir Bjørn.

Som en Zlatan-krangel

Svenske Expressens langrennskommentator Tomas Pettersson sammenligner bråket rundt uttaket av Petter Northug til verdenscupen med den svenske krangelen rundt Zlatan Ibrahimovic.

I Sverige har det oppstått en heftig diskusjon om Zlatan bør få være med til VM i Russland selv om han ikke var med i kvalifiseringen.

Noen mener at en av verdens beste fotballspillere bør få være med dersom han vil, mens andre mener at ettersom han ikke bidro til VM-billetten, så bør han ikke være med.

– Slik er også Norge delt mellom de som mener at Northug er så god uansett at han bør få være med selv om han ikke har vært med på rennet som kvalfiserte ham, sier Petterson i TV-sending til egen avis.

Han mener at det blir litt lettere for både svenske og andre utenlandske konkurrenter i Ruka dersom Northug ikke er med.

Samtidig som flere eksperter mener at det er gode grunner til å utelate Petter Northug fra troppen til Ruka i Finland, er det sterke meninger på det motsatte på sosiale medier.

Twitter-debatt: - Hallo?

Fotballprofilen Jan Åge Fjørtoft melder dette:

Det er OL-sesong. Petter Northug har potensiale til gull. Selvsagt skal beste laget tas ut, det er jo derfor det er så viktig å ta han ut til verdenscupen neste helg.

Da får ledelsen se hvor han står.

Det som er så bra med idrett. Resultat slår ALT — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) November 19, 2017

TV-kjendisen Hallvard Flatland er ikke nådig:

Det er en eneste nordmann, Petter Northug, som har individuelt langrennsgull i VM og OL siden 2007 (totusenogsju!), og så diskuterer man om han skal få lov å gå V-cup neste helg. Hallo? — Hallvard Flatland (@HFlatland) November 19, 2017

Åge Skinstad forstår at mange reagerer, men han mener at det ikke er noen grunn til å hisse seg så veldig opp.

– Rasjonelle hensyn er viktigere enn følelser i alle avgjørelser som skal tas, også uttak. Jeg er hundre prosent sikker på at de som skal gå i OL, er de beste løperne som Norge kan stille med uansett hvem det måtte være.

– Og jeg er sikker på at landslaget tar med de løperne som har best muligheter til Finland og verdenscupåpningen, sier Skinstad.

Uttak menn:

Eirik Brandsdal, Kjelsås IL

Pål Golberg, Gol IL

Sondre Turvoll Fossli, Hokksund IL

Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Didrik Tønseth, Byåsen IL

Emil Iversen, IL Varden Meråker

Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski

Kvinner: