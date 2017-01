Frykter at potensielle norske gullvinnere blir nektet Finland-tur

Saken oppdateres.

Ett er sikkert: Medaljekandidater til ski-VM blir satt på sidelinjen og får ikke engang mulighet til å konkurrere i Lahti. Det er ingen bønn.

Utøverne merker presset, i alle fall dem som ikke er helt sikre på å få en av de fire plassene på hver VM-distanse til Lahti.

Alle tittelforsvarere er direktekvalifisert og går utenom kvoten på fire på hver øvelse. Det betyr at Petter Northug allerede er inne på sprinten og 50 km, og at Marit Bjørgen har en plass i sprint.

Det forutsetter imidlertid at de både kan og vil prioritere de distansene. Ingen andre får erstatte deres plass, hvis de velger å stå over.

– Det kan hende at uttaket var vanskelig før, men det er i alle fall ikke noe lettere nå, sier langrennsekspert Odd-Bjørn Hjelmeset.

Lurt å vinne verdenscuprenn

Den tidligere landslagsløperen følger nøye med på hva som skjer i sporet, og vet at det nå smales inn de siste ukene før uttakets siste frist er mandag 6. februar. Det er etter NM på Lygna.

Hjelmeset vet også at bare de ypperste plasseringene, i tillegg til at man viser form i de siste uttaksrennene, som er avgjørende:

– Når du vinner verdenscuprenn står du langt fremme i køen. Så er det en kabal som skal gå opp, og hvordan de enkelte øvelsene passer inn for den enkelte. Det er en avveining.

Hjelmeset mener at en løper som Martin Johnsrud Sundby kan gå skiathlon, 15 km og femmil. Han legger til at ingen helt vet hva Petter Northug vil ha å by på. Trønderen kan så desidert bli en gullgutt k Lahti, men har stått over mange renn hittil i sesongen.

Herresprinterne har størst press

Uansett hvem vi snakker med er det uttaket av sprintlaget som blir det aller tøffeste. Norge har så mange løpere som aspirerer til en sprintplass at Hjelmeset sier følgende:

– Sprintuttaket blir ekstraordinært. Det er 100 prosent sikkert at det kommer til å bli ekstremt mange gode løpere som ikke får være med i VM.

De sterkeste hittil Kvinner: Sprint: Marit Bjørgen (tittelforsvarer). De sikreste: Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad, Heidi Weng. Outsidere: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Mari Eide, Kathrine Harsem. Lagsprint Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen. Outsider Astrid Jacobsen. Marit Bjørgen velger trolig å avstå. 10 km klassisk: De sikreste: Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng. Outsidere: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kari Øyre Slind, Ragnhild Haga, Kathrine Harsem. Skiathlon De sikreste: Heidi Weng, Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg. Outsidere: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kari Øyre Slind, Ragnhild Haga. Stafett: Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng. Sisteplassen står mellom Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga og Maiken Caspersen Falla 30 km: Heidi Weng, Marit Bjørgen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Outsidere: Ragnhild Haga og Kari Øyre Slind. Menn Sprint: Petter Northug tittelforsvarer. De sikreste: Sindre Bjørnestad Skar, Johannes Høsflot Klæbo, Finn Hågen Krogh. Outsidere: Emil Iversen, Pål Golberg, Ola Vigen Hattestad, Eirik Brandsdal, Lagsprint: Petter Northug/Finn Hågen Krogh. Outsidere: Nesten alle sprinterne over. 15 km klassisk: De sikreste: Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby. Outsidere: Emil Iversen, Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo, Finn Hågen Krogh. Stafett Didrik Tønseth, Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug. Outsidere: Finn Hågen Krogh. 50 km Petter Northug tittelforsvarer. De sikreste: Martin Johnsrud Sundby og Anders Gløersen. Outsidere: Simen Sveen, Hans Christer Holund, Sjur Røthe.

NM får høy verdi

NM blir ikke noe B-stevne. Her må løpere med ambisjoner vise seg frem.

– Og vi vet at det vil komme overraskelser som plundrer det litt til, sier Hjelmeset og legger til:

– Det blir fælt for de involverte, men moro for oss på utsiden.

Han sikter til kjøret og underholdningsverdien. NM på TV blir spennende også for seerne.

– Det er mange som må gå fort.

Olympisk mester kan bli utenfor

NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn kom mandag hjem fra verdenscupen i italienske Toblach. Han er enig i at sprint for herrer utgjør den største utfordringen for dem som skal ta ut.

– Her vil medaljekandidater helt garantert bli vraket.

Må bli pes i Falun også

Av fem uttaksstevner totalt, har for øvrig sprinterne verdenscup i Falun om snaue 14 dager og NM på Lygna å gjøre det på.

– Ola Vigen Hattestad har kniven på strupen, sier Hjelmeset om veteranen som tok bronse på den distansen i Falun, da Northug endte med gullet.

Verdensmesteren i sprint fra Liberec i 2009, og OL i Sotsji, var syk og måtte stå over siste helgs sprintrenn i Toblach. Det var da Sindre Bjørnestad Skar vant, og tok en ny VM-aksje. Og unggutten Johannes Høsflot Klæbo ble treer.

– Det er fantastisk gledelig for Sindre Bjørnestad Skar som for tredje gang på rad i de rennene vi legger vekt på, er på pallen, sa landslagstrener Arild Monsen til Aftenposten etter seieren i Italia.

Må kunne bidra i VM

Eirik Brandsdal hører med til sprinterne som har VM som mål, men han har heller ikke klart å levere all verden når han har fått mulighet.

– Målet mitt er ikke å komme til VM for å delta. Jeg må ha noe der å gjøre, sier han.

30-åringen har ikke gitt opp kampen om VM-plass. I to sesonger tidligere har vært verdens nest beste skisprinter, men i tre VM har han aldri vært på pallen.

Eide har fortsatt ambisjoner

På kvinnesiden er det færre navn som sirkulerer, og flere som er bankers på mange distanser. Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng kommer til å bli gjengangere. Men også på sprinten for kvinner, ivrer flere etter plassene.

Av de fire utenom tittelforsvarer Bjørgen, er Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad og Heidi Weng sikre, men sisteplassen er åpen:

– Jeg lever i håpet ennå. Drømmen er fortsatt der. Det er på sprinten jeg eventuelt har noe å fare med. Jeg har spisset formen inn mot den distansen, sier Mari Eide.

Hun spilte bingo da hun dro til Toblach, fordi hun hadde vært influensasyk. Det endte bare med 16. plass. Derfor blir Falun veldig viktig.

En annen sprinter, Kari Vikhagen Gjeitnes, er best i skøyting. Hun skal isteden satse på turrennet Marcialonga, men også prøve-OL i Pyeongchang.

Målet å bli beste nasjon

I forrige VM tok norske langrennsløpere tilsammen 14 medaljer, kvinnene flest (8).

Sportssjef Vidar Løfshus sier:

– Vi har som mål å være beste nasjon, det vil si ta fire til seks gull, og ni til 12 medaljer totalt. Dersom vi ikke tar det antallet, er det noen andre som gjør det, og da blir vi ikke beste nasjon.

Siden forrige VM er som kjent Therese Johaug, en «sikker» vinner, ikke aktuell for VM-laget. Hun tok to individuelle- og et stafettgull i siste VM.

Løfshus innrømmer at det blir krevende å ta ut lagene. Og de som bestemmer har et dilemma.

Sjefene er i et dilemma

– Det er å gi folk klarsignal tidlig, slik at de kan forberede seg i ro og mak. Men vi må også se på dem som slår litt nedenfra for å kvalifisere seg. Det er tross alt noen renn igjen. Alle aktuelle må få vist seg frem i de rette konkurransemiljøene, sier Løfshus.

Kommende helg er det distanser i verdenscupen i svenske Ulricehamn, deretter har sprinterne mulighet i verdenscupen i Falun. Og så går toget under NM på Lygna i begynnelsen av februar.

Sportssjefen er enig i at kvinnene har det litt lettere, fordi de er færre helt der oppe.

– Samtidig skal vi ha en utfyllende tropp, for vi må også ha «back up» hvis flere blir rammet av omgangssyke. Men det er ikke sikkert at alle på listen blir med til Lahti. Det er for gjort å hente noen hjemmefra.

Ragnhild Haga er blant dem som risikerer å bli vraket.

– Mine mål har siden i vår vært 15 km duathlon og 30 km fristil. Jeg har også vært klar over helt siden mai at nåløyet er trangt og at man må gjøre sitt aller beste i hvert kvalifiseringsrenn. Men fordelen er at hvis man blir tatt ut som nordmann, så vet man at man kan kjempe helt oppe i toppen i den VM-øvelsen. Så det er bare å gjøre sitt beste i hvert renn fremover, sier hun.

Norge kan ha med 12 kvinner og 12 menn totalt.