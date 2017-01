Full krangel etter at Northug ble vraket

Saken oppdateres.

TRONDHEIM: Petter Northug ble overraskende vraket fra helgas verdenscup i Falun . Det misliker skikongen sterkt.

– Jeg har snakket med Petter Northug og Stig Rune Kveen i dag. De er uenige i våre prioriteringer, sier Løfshus til Adresseavisen.

– Enig om å være uenig

Løfshus bekrefter at Northug hadde gitt beskjed på forhånd om at han helst ville gå lørdagens sprint i Falun for å få matching frem mot VM.

– Regner du med at dette får etterspill?

– Vi var enige om å være uenige da vi la på i dag, sier Løfshus.

Lørdag er det sprint og søndag er det tremil i VM-løypene i Falun, hvor Northug reiste hjem med fire gullmedaljer for to år siden. Northug hadde et klart ønske om spesielt å få gå sprinten, for å få matchet seg i forkant av Lahti-VM.

Northug-trener Stig Rune Kveen legger ikke skjul på hva han og Northug selv mener om saken.

Forbannet Northug

– Petter er forbannet. Han mener at han skulle ha fått mulighet til å komme tilbake til verdenscupsirkuset og få de gjennomkjøringene han trenger for å gjøre en optimal jobb før VM, sier han til Adresseavisen.

Planen var å reise til Falun for å konkurrere i helga. Nå blir duoen sannsynligvis i Trøndelag frem til NM i neste uke.

Etter store problemer i starten av sesongen var Kveen og Northug i Sveits på høydetrening i forrige uke. Sist helg deltok Northug i norgescupen på Sjusjøen og Uglarennet i Trondheim uten å imponere stort.

Overrasket

– Mens vi var i Sveits fikk vi indikasjoner på at det var små muligheter for å gå sprinten i Falun. Vi fikk også indikasjoner på at det skulle ryddes plass på tremila. Dette er overraskende, sier Kveen.

– Petter har meldt at han er klar for å gå verdenscuprenn, for å gjøre en siste innsats for å forberede seg til VM. Han er en mesterskapsløper som har levert de siste ti årene. Det er litt overraskende at de glemmer det, legger han til.

Northug er direktekvalifisert både til sprinten og femmila i VM på grunn av at han er tittelforsvarer.

– Vanskelig uttak

Sprinttrener Arild Monsen sier til Adresseavisen at det var et vanskelig uttak.

– Årsaken til at han ikke er tatt ut er at han ikke er funnet kvalifisert. Det jeg kan si er at det ikke har vært noe enkelt uttak.

Landslagssjef Vidar Løfshus gjør det nå helt klart at NM på Lygna neste uke blir svært viktig for Northug med tanke på å kvalifisere seg til flere VM-øvelser enn dem han allerede er klar for.

– Kun sportslige begrunnelser

– Under NM og verdenscupen i Otapää kan han vise at han kan gå flere distanser i VM, sier Løfshus til Adresseavisen.

Han avviser at det ligger noe annet enn sportslige begrunnelser bak.

– Han har ikke vært på det nivået vi har ønsket å se ham hittil år, og da er han ikke med.

Følgende lag går i Falun:

Menn, sprint Emil Iversen, Varden Meråker IL Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk/Hauger IF Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer Skiklub Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL Eirik Brandsdal, Kjelsås IL Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

30 km klassisk fellesstart Sjur Røthe, Voss IL Hans Christer Holund, Lyn Ski Pål Golberg, Gol IL Didrik Tønseth, Byåsen IL Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL Emil Iversen, Varden Meråker IL Martin Johnsrud Sundby, Røa IL Niklas Dyrhaug, Tydal IL

Kvinner, sprint Marit Bjørgen, Rognes IL Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming Kathrine Harsem, Varden Meråker IL Mari Eide, Øystre Slidre IL Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL Heidi Weng, IL i Bul

15 km klassisk fellesstart Marit Bjørgen, Rognes IL Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming Marthe Kristoffersen, IL Varden Kathrine Harsem, IL Varden Heidi Weng, IL i Bul