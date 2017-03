Gråtkvalt landslagstrener etter VM-bragden: - Det er dette man lever for

Saken oppdateres.

OSLO/LAHTI: De norske herrene leverte regelrett en praktstafett og tok VM-gull i Lahti. Spesielt sterk var Finn Hågen Kroghs siste etappe, der han klarte å holde en liten luke til den råsterke russeren, Sergej Ustjugov.

Det var en veldig rørt landslagstrener Tor Arne Hetland som ble intervjuet av NRK etter løpet. Den tidligere landslagsløperen, som selv har tre VM-gull, slet med å holde tårene tilbake:

– Oi, oi, oi. Det var mange våte øyne i dag. Det gjorde helt pyton vondt i 40 kilometer, sier landslagstreneren, før han tar en ny pause.

– Det er jo dette man lever for. Spenningen, trøkket, følelsene etterpå. Det føles godt-vondt, sier landslagstreneren.

Den sterke laginnsatsen fikk tydeligvis frem følelsene hos landslagstreneren, som kunne se sine elever ta sitt første gull i dette mesterskapet.

Også landslagssjef Vidar Løfshus var tydelig stolt etter gullet:

– Dette var til punkt og prikke av hele gjengen. Alt har klaffet i dag. Vi var jo nesten sikre på at Ustjugov skulle ta igjen Finn, etter den starten. Det ble fort 9–10 sekunder, og vi ventet bare på at det jafset skulle komme. Men det kom aldri, sier Løfshus til Adresseavisen.

Han hyller sin nye ankermann.

– Det var vanvittig heltemodig innsats av Finn Hågen Krogh. Noe lignende har vi kanskje aldri sett. Men det er fire helter her, Niklas og Didrik legger grunnlaget. Så gir Martin ham den nødvendige luka, og derfra er det bare ren spenning. Finn er jo veldig offensiv som type, og når han får en sånn ledelse jobber han helt inn. De går jo desidert best, de to i front. Det var langt over det jeg hadde trodd han skulle levere. Personlig synes jeg stafettgullene – laggullene – er de beste, sier landslagssjefen.