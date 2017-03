Øyeblikket som kunne forandret alt for Krogh: - Hvorfor jeg ikke gjorde det, vet jeg ikke

Saken oppdateres.

LAHTI: – Du er rå, Finn!

To svært langrennsinteresserte skuespillere hang over gjerdet da Norges ankermann var på vei ut av målområdet.

Trond Espen Seim og Anders Baasmo Christiansen forserte alle sperringer for å få møte nasjonens nye stafetthelt.

Men Krogh hadde ikke tid til en lang samtale. Det ble med noen skulderklapp og gratulasjoner.

– Tusen takk, gutter! Nå må jeg videre.

Omtrent som da han utmanøvrerte Sergej Ustjugov på siste etappe en snau time tidligere. Krogh hadde ikke tid til å vente på russeren. Han måtte videre.

Finn Hågen Krogh Født: 6. september 1990 Klubb: Tverrelvdalen IL Meritter: VM-gull lagsprint fristil 2015, VM-gull stafett 2017, VM-bronse skiathlom 2017, NM-gull sprint fristil 2016, NM-sølv 15 km fristil 2013, NM-bronse sprint fristil 2014

Taktikkmøte ved frokosten

For mens Petter Northug har spurtet inn til Norges fem siste stafettgull, ofte etter å ha ventet på konkurrentene underveis, valgte den 26 år gamle finnmarkingen en helt annen gullplan.

Han gikk gjennom de mange scenarioene med lagkameratene ved frokostbordet. Ett av dem var at han gikk ut 10–20 sekunder før Ustjugov.

– Dersom han gikk ut litt foran, skulle han slippe Ustjugov inn til han var 30–40 meter bak, for så å støte igjen. Finn er utrolig kald, laidback og har ikke nerver. Han er den kaldeste fisken i klassen, fortalte lagkamerat Niklas Dyrhaug.

– Finn gjorde et valg som 99 av 100 andre ikke hadde gjort. De aller fleste hadde startet tøft, men kontrollert, og latt Ustjugov ta ham igjen, for så å spare krefter. Men Finn valgte å holde den luka. Det tror jeg ingen andre hadde gjort, sa Martin Johnsrud Sundby, som etter sin tredje etappe sendte ankermann Krogh ut med en ledelse på 17 sekunder.

Mange scenarioer

Krogh så for seg mange scenarioer da han våknet på hotellrommet: At han vekslet bak teten og måtte hente inn 20 sekunder. At det ble en spurt med 7–8 lag involvert. At det ble en luke tilsvarende den han fikk på Ustjugov og Russland.

– At det ikke blir spurt, eller at flere lag er samlet mot slutten, skjer veldig sjelden i mesterskap på herresiden. Det var kanskje dette scenarioet jeg hadde sett minst for meg.

I nærmere 10 kilometer var Krogh jaget av russeren. 17 sekunder ble til 8, så 11, 10 og 12. Drøyt halvveis var differansen nede i 5–6 sekunder. På det tidspunktet, var Krogh nær å ta beslutningen som kunne forandret alt.

– Da jeg hørte «fem sekunder bak» bak vurderte jeg å slippe meg ned, gå billig og spare krefter til spurten. Det var på et tidspunkt der han begynte å bli sliten. Heldigvis tok jeg ikke den avgjørelsen. Og hvorfor jeg ikke gjorde det, det vet jeg ikke. Det bare ble slik.

Mobilen i «flymodus»

Torsdag kveld begynte det å strømme inn meldinger på telefonen til Krogh. Venner og bekjente ønsket finnmarkingen lykke til. Det fortsatte på formiddagen i timene før rennet. Da valgte Krogh å sette mobiltelefonen i «flymodus».

– Jeg fikk litt høye skuldre av meldingene. Men det viser jo bare hvor mye stafetten betyr for nasjonen.

– Hvor lenge hadde oppgaven kvernet i hodet?

– Jeg har alltid drømt om å gå siste etappe for Norge. Før sesongen så jeg for meg at Petter (Northug) kom til å gå denne etappen. Men etterhvert som ting utviklet seg før jul., så jeg mer og mer for meg at det kunne bli meg. At jeg skulle være klar dersom jeg fikk oppgaven. Jeg har jobbet mye psykisk opp mot denne stafetten. Når du skal ta over etter Petter og etter alt det han har gjort, så kan du nesten bare skuffe. Så det var en lettelse å klare dette.

– Gruet du deg?

– Ikke før kvelden før. Da begynte jeg å se for meg noen scenarioer der det ikke klarte å ta gull. Heldigvis hadde jeg noen gode erfaringer på verdenscupstafettene i La Clusaz og Ulricehamn.

Krogh mener selv at han er en uredd type. Og tror han har en forklaring på hvorfor:

– Da jeg var liten var det lite lys i løypene, det var ikke mange lysløyper der jeg bodde. Jeg måtte gå en del i mørket. Det kan ha gjort meg mindre redd.

– Er ankeretappen din nå?

– Jeg tror at Petter har lyst på flere OL-gull og han har mulighet til det. Da blir det meg på tredje, kanskje Petter på siste og kanskje Martin på andre.

Stikk til Northug

Apropos Northug: Krogh sendte noen spøkefulle gloser til Norges ex-ankermann etter målgang.

– Petter Northug, can you hear me?

Etterpå utdypet 26-åringen fra Alta:

– Det er viktig å gi ham litt treningsmotivasjon. Han kommer sterkere tilbake i OL-sesongen. Det var uansett en ære å gå i hans sko i dag.

