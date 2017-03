Gullvinnerens bønn om sin avdøde helt: – Det er viktig at nordmenn lar Myllylä hvile i fred

Saken oppdateres.

LAHTI: Mika Myllylä var den store finske skihelten på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Men så kom nedturen med dopingavsløringen under finnenes eget mesterskap i 2001. Mika Myllylä, den joviale og populære langrennsløperen, var en av dem som ble avslørt i dopingskandalen.

Han ble utestengt. Årene etter ble preget av personlige problemer og i 2011 ble han funnet død hjemme. Han ble bare 41 år gammel.

Kritiske spørsmål

I Norge og Sverige har Iivo Niskanens hyllest av sin barndoms helt møtt med kritiske spørsmål. På pressekonferansen etter det imponerende gulløpet ble han konfrontert med denne skepsisen.

– Det er vanskelig å si hvorfor det er slik. I Norge bør dere tenke på dere selv. Mika Myllylä er ikke her lenger. Presset tok livet av ham. Jeg tror det også er viktig at nordmenn lar ham hvile i fred. Det er trist at mediene la et så stort press på én mann, sa gullvinneren følelsesladet.

Møtte ham en gang

Han fortalte om den ene gangen han møtte Myllylä. Det var i et 60 kilometer langt turrenn i Vuokatti.

– Mika var ikke sin beste form. Men respekten for ham hadde jeg fortsatt i mitt hjerte, selv om jeg slo ham i det rennet.

Slutt på 2001-spøkelset

Opplevelsen av sviket i 2001 har satt sitt preg på finsk langrenn siden. De har ikke klart å komme tilbake til den langrennsnasjonen som de en gang var. Det var nå på hjemmebane, 16 år etter, at det skulle klare det. Iivo Niskanen var en av favorittene og han innfridde.

– Forhåpentligvis står vi foran en ny tid i finsk langrenn, og at folk slutter å snakke om det som skjedde da jeg var ni år gammel. Jeg forsto ingenting av det og håper at det blir slutt på at dette skal dras opp igjen etter dette mesterskapet i 2017. Vi må glemme det, sa Niskanen.

Sundby forstår

Den 25 år gamle mesteren fra Oulo nord i Finland var suveren. Det var tidlig klart at Martin Johnsrud Sundby skulle få problemer med å hamle opp med den elegante klassiskløperen. Sundby har selv ingen problemer med å forstå at Niskanen drar frem sin barndoms idol, Mika Myllylä.

– Niskanen sier at Myllylä er han store idol, er det klokt?

– Nei, det får nesten Iivo snakke om. Vi er vokst opp i litt samme tidsepoke. Jeg hadde Bjørn (Dæhlie) jeg så opp mot. Og så hadde de sine forbilder her. Han hadde Mika og jeg hadde Bjørn, sa Sundby.

– Hva tenker du om at finnene vinner på hjemmebane, det er en stor ting for dem?

– Jeg tenker at det blir mange folk på premieseremonien i kveld og det kan bli veldig gøy.

– Sånn sett opp mot historien og 2001?

– Jeg har ikke tenkt å begi meg ut på den historiske biten. For hjemmepublikum er det fantastisk at Iivo får det til. Det var en litt trist greie på sprintstafetten. Ingen av oss vet hvordan det hadde blitt. Sannsynligvis hadde Emil tatt det oppløpet likevel. Men det var kjedelig. Og så leverer Iivo her sitt beste løp i karrièren, sa Sundby.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: